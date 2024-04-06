В Минреинтеграции предупреждают о новой схеме мошенников — Finance.ua

В Минреинтеграции предупреждают о новой схеме мошенников Сегодня 18:16 — Личные финансы

В Минреинтеграции предупреждают о новой схеме мошенников

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщают, что в последнее время участились случаи мошенничества, замаскированных под предоставление денежной помощи от международных доноров.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

Отмечается, что злоумышленники предлагают перейти по фейковым ссылкам на регистрацию по получению денежной помощи от Международной организации по миграции ООН.

«По этому поводу МОМ отмечает, что никогда не использует гугл-формы для сбора каких-либо персональных данных для предоставления многоцелевой денежной помощи», — говорится на сайте организации.

В Минреинтеграции призывают не вводить данные платежной карты на незнакомых и подозрительных вебсайтах и ​​переходить по ссылкам из ненадежных источников.

Какую информацию не нужно сообщать, чтобы не попасть в сети мошенников:

трехзначный номер с обратной стороны карты (CVV/CVC-код);

пин-код карты;

логин и пароль для интернет-банкинга;

коды (одноразовые пароли) банка и мобильных операторов.

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В ведомстве сообщили, что при возникновении дополнительных вопросов по работе МОМ можно позвонить на горячую линию (с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00) по номерам:

0 800 215 510 (бесплатно для всех операторов);

(095) 106−55−55 (бесплатно для Vodafone);

(096) 106−55−55 (бесплатно для Kyivstar).

Также можно написать по электронной почте: smukrcfm@iom.int

Напомним, пользуясь бесплатной сетью открытого доступа Wi-Fi в общественных местах, мошенники могут получить доступ ко всем вашим данным.

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