Бизнес предлагает изменения в новую процедуру бронирования от мобилизации — Finance.ua

Бизнес предлагает изменения в новую процедуру бронирования от мобилизации Сегодня 17:02 — Личные финансы

Бизнес предлагает изменения в новую процедуру бронирования от мобилизации

По имеющейся информации, Правительством нарабатываются изменения в Постановление № 194 с целью урегулирования проблем, возникших в течение первой волны бронирований. Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обратилась к Правительству с просьбой учесть наиболее критические проблемы — придать большей прозрачности, а также обеспечить единый формат и порядок бронирования работников.

Что произошло

Так, с начала марта Кабинетом Министров Украины было принято Постановление № 194 «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения», которым проводилась соответствующая процедура.

«В то же время, к сожалению, практическая реализация процедуры фактически существенно затормозилась с начала мая в связи с невозможностью выполнения определенных положений, в частности, заключения договоров на мобилизационные задачи, которых, в большинстве случаев, просто не оказалось на уровне органов местной власти. Кроме того, даже в случае наличия такой задачи, время согласования бронирования органами власти на практике составляет 5-6 недель, что, по убеждению бизнеса, очень долго, ведь у предпринимателей планирование деятельности происходит на неделю-две», — отмечают специалисты ЕБА.

По их словам, неоднократно возникали и несогласованности относительно формата документа, которым подтверждается такое бронирование и необходимых виз и реквизитов на нем, вопрос с выездом забронированных работников за границу в производственных целях, несмотря на наличие всех предусмотренных законодательством документов.

Почему это проблема? Действующие бронирования действительны полгода, и с сентября почти вся экономика может оказаться в ситуации, когда в любой момент критические для работы предприятия сотрудники могут быть мобилизованы.

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Такая неопределенность подхода со стороны органов государственной власти не только создает некомфортные условия для работы бизнеса, но и существенно замедляет работу в и так непростые времена. Безусловно, бизнес понимает всю сложность ситуации, в которой оказалась страна, органы государственной власти, как и бизнес. Безусловно, чтобы с ней справиться, нужна эффективная работа на фронте, но и экономика, и бизнес должны также работать, ведь без экономической устойчивости стране выстоять будет трудно", — говорят в ЕБА.

Однако, по имеющейся информации, Правительство нарабатывает изменения в Постановление № 194, чтобы урегулировать проблемы, возникшие в течение первой волны бронирований. Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к Правительству с просьбой учесть наиболее критические проблемы — придать большей прозрачности, а также обеспечить единый формат и порядок бронирования работников.

Что предлагают

В частности, сообщество предлагает учесть 6 следующих предложений:

позволить бронировать военнообязанных, до этого не проходивших военную службу, поскольку этот фактор не влияет на критичность того или иного работника на предприятии и потенциальная мобилизация, например, главного технолога, может полностью остановить предприятие;

четко зафиксировать срок действия бронирования (не «до шести месяцев», а «шесть месяцев»), поскольку создание так называемой «вилки срока» может приводить к коррупционным рискам;



установить четкие сроки согласования бронирований и выдачи соответствующих приказов и выписок;



отменить необходимость повторного заверения выписок из приказов о бронировании в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (поскольку приказы с перечнями лиц и так проходят согласование в Минобороны), а также проинформировать все органы местных и центральных властей о необходимости признания таких документов;



разрешить бронировать до 70% персонала без необходимости заключения мобилизационных задач, которых, как показала практика, на местах почти нет для большинства отраслей экономики;



диджитализировать процесс подачи документов на бронирование и создать единый цифровой реестр забронированных с доступом к нему всех заинтересованных органов власти и предприятий.



По словам участников ЕБА, эти предложения позволят бесперебойно работать большинству предприятий, обеспечивающих экономическую и продовольственную безопасность государства, а также оставят достаточное окно возможностей для проведения мобилизации.

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