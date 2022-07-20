В Украине планируют изменить правила учета воды и тепла — Finance.ua
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В Украине планируют изменить правила учета воды и тепла

Казна и Политика
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В Украине планируют изменить правила учета воды и тепла
В Украине планируют изменить правила учета воды и тепла
Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, определяющий особенности коммерческого учета тепловой энергии и водоснабжения на время военного положения.
Соответствующий законопроект Правительство одобрило на заседании 19 июля, передает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Для чего это необходимо

В результате вооруженной агрессии россии предприятия-предоставители коммунальных услуг не имеют возможности на отдельных территориях своевременно фиксировать показатели узлов коммерческого учета тепловой энергии и водоснабжения. Это оказывает влияние на начисление платы за потребленные услуги.
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Кроме того, пока невозможно устанавливать соответствующие счетчики за счет тарифной составляющей, ведь правительство рекомендовало не повышать тарифы для населения.
«Следовательно, принятое решение — это защита интересов как потребителей, так и исполнителей этих услуг», — отметила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталия Хоцяновская.
Что предусматривает законопроект:
  • определение на законодательном уровне особенностей коммерческого учета коммунальных услуг, учитывая введение в Украине военного положения (в части снятия показаний узлов коммерческого учета, осуществления поверки узлов коммерческого учета, начисления платы потребителям за коммунальные услуги);
  • перенос срока применения финансовых санкций к предприятиям тепло-, водоснабжения за неустановку узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии и предельного срока установки таких узлов учета (до 1 августа 2024).

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 7531, предусматривающий запрет на принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги во время войны;
  • профильный комитет предлагает выплатить компаниям, которые поставляют газ для населения на условиях ПСО, 150 млрд грн компенсации стоимости газа и 38 млрд на компенсацию местным бюджетам разницы в тарифах на коммунальные услуги.
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По материалам:
Finance.ua
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