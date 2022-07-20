В Украине планируют изменить правила учета воды и тепла — Finance.ua

В Украине планируют изменить правила учета воды и тепла Сегодня 11:01 — Казна и Политика

В Украине планируют изменить правила учета воды и тепла

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, определяющий особенности коммерческого учета тепловой энергии и водоснабжения на время военного положения.

Соответствующий законопроект Правительство одобрило на заседании 19 июля, передает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Для чего это необходимо

В результате вооруженной агрессии россии предприятия-предоставители коммунальных услуг не имеют возможности на отдельных территориях своевременно фиксировать показатели узлов коммерческого учета тепловой энергии и водоснабжения. Это оказывает влияние на начисление платы за потребленные услуги.

Читайте также Украинцам выплатят 410 миллионов гривен остатков льгот за коммуналку

Кроме того, пока невозможно устанавливать соответствующие счетчики за счет тарифной составляющей, ведь правительство рекомендовало не повышать тарифы для населения.

«Следовательно, принятое решение — это защита интересов как потребителей, так и исполнителей этих услуг», — отметила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталия Хоцяновская.

Что предусматривает законопроект:

определение на законодательном уровне особенностей коммерческого учета коммунальных услуг, учитывая введение в Украине военного положения (в части снятия показаний узлов коммерческого учета, осуществления поверки узлов коммерческого учета, начисления платы потребителям за коммунальные услуги);

перенос срока применения финансовых санкций к предприятиям тепло-, водоснабжения за неустановку узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии и предельного срока установки таких узлов учета (до 1 августа 2024).

Справка Finance.ua:

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 7531, предусматривающий запрет на принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги во время войны;

профильный комитет предлагает выплатить компаниям, которые поставляют газ для населения на условиях ПСО, 150 млрд грн компенсации стоимости газа и 38 млрд на компенсацию местным бюджетам разницы в тарифах на коммунальные услуги.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.