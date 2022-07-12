Украинцам выплатят 410 миллионов гривен остатков льгот за коммуналку — Finance.ua

Украинцам выплатят 410 миллионов гривен остатков льгот за коммуналку Сегодня 12:01 — Казна и Политика

Украинцам выплатят 410 миллионов гривен остатков льгот за коммуналку

В июле Ощадбанк переведет на счета 325 тысяч человек, получающих льготы на жилищно-коммунальные услуги, остатки средств таких льгот, которые не были использованы в течение отопительного сезона 2021-2022 годов. Речь идет о 410 миллионах гривен.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Несмотря на дополнительную нагрузку, связанную с военным положением и большим количеством внутренне перемещенных лиц, региональные органы социальной защиты проверили суммы остатков льгот, которые были сформированы на учетных записях льготников по состоянию на 01.06.2022. На данный момент проверка завершена и вся необходимая информация передана в Ощадбанк», — сообщила Лазебная.

Когда средства поступят потребителям

В течение июля 2022 Ощадбанк зачислит на счета льготников указанные остатки средств.

О таком перечислении Ощадбанк проинформирует людей в SMS или информационных сообщениях через электронные средства связи (при наличии в банке информации о номере мобильного телефона льготника).

Узнать объем остатков средств по своей учетной записи можно в своем персональном кабинете на официальном сайте Ощадбанка.

Если у человека, получающего льготы, нет открытого счета в АО «Ощадбанк», то он может открыть его. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в АО Ощадбанк до декабря текущего года. То есть подать заявление об открытии счета льготники могут в течение июля-декабря.

Справка Finance.ua:

украинцы во время войны не освобождаются от оплаты коммунальных платежей. При этом накопленные долги придется погашать в полном объеме. Однако есть небольшое исключение — некоторых потребителей могут освободить от оплаты за распределение газа;

Кабинет министров подал в Верховную Раду проекты законов о запрете повышать тарифы на газ, распределение газа, тепло и горячую воду во время военного положения. Мораторий на увеличение тарифов в 2022 году обойдется в 264 млрд гривен.



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