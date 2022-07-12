Украинцам выплатят 410 миллионов гривен остатков льгот за коммуналку — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцам выплатят 410 миллионов гривен остатков льгот за коммуналку

Казна и Политика
142
Украинцам выплатят 410 миллионов гривен остатков льгот за коммуналку
Украинцам выплатят 410 миллионов гривен остатков льгот за коммуналку
В июле Ощадбанк переведет на счета 325 тысяч человек, получающих льготы на жилищно-коммунальные услуги, остатки средств таких льгот, которые не были использованы в течение отопительного сезона 2021-2022 годов. Речь идет о 410 миллионах гривен.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
«Несмотря на дополнительную нагрузку, связанную с военным положением и большим количеством внутренне перемещенных лиц, региональные органы социальной защиты проверили суммы остатков льгот, которые были сформированы на учетных записях льготников по состоянию на 01.06.2022. На данный момент проверка завершена и вся необходимая информация передана в Ощадбанк», — сообщила Лазебная.

Когда средства поступят потребителям

В течение июля 2022 Ощадбанк зачислит на счета льготников указанные остатки средств.
О таком перечислении Ощадбанк проинформирует людей в SMS или информационных сообщениях через электронные средства связи (при наличии в банке информации о номере мобильного телефона льготника).
Узнать объем остатков средств по своей учетной записи можно в своем персональном кабинете на официальном сайте Ощадбанка.
Если у человека, получающего льготы, нет открытого счета в АО «Ощадбанк», то он может открыть его. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в АО Ощадбанк до декабря текущего года. То есть подать заявление об открытии счета льготники могут в течение июля-декабря.

Справка Finance.ua:

  • украинцы во время войны не освобождаются от оплаты коммунальных платежей. При этом накопленные долги придется погашать в полном объеме. Однако есть небольшое исключение — некоторых потребителей могут освободить от оплаты за распределение газа;
  • Кабинет министров подал в Верховную Раду проекты законов о запрете повышать тарифы на газ, распределение газа, тепло и горячую воду во время военного положения. Мораторий на увеличение тарифов в 2022 году обойдется в 264 млрд гривен.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.