В Украине открылась лаборатория, где разработчики могут тестировать CRPA-антенны для дронов — Finance.ua

В Украине открылась лаборатория, где разработчики могут тестировать CRPA-антенны для дронов Сегодня 09:45 — Технологии&Авто

В Украине открылась лаборатория, где разработчики могут тестировать CRPA-антенны для дронов

Кластер оборонных технологий Brave1 открывает лабораторию для тестирования CRPA-антенн для беспилотников, где разработчики будут иметь все необходимое для доработки своих изобретений.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Украинские разработчики смогут протестировать свои CRPA-антенны в специальной лаборатории. Такие антенны определяют ложные радиоэлектронные сигналы и помогают их игнорировать. Как результат — враждебный РЭБ не влияет на навигацию дрона и он долетает четко до цели», — рассказал чиновник.

По его словам, ранее производители сами тестировали CRPA-антенны, но у каждого было свое оборудование и разные условия испытаний. Поэтому не удавалось определить, какая разработка наиболее эффективна. Сейчас в лаборатории от Brave1 есть все необходимое для тестирования антенн.

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«Там при одинаковых условиях будут испытывать разные разработки и можно будет сравнить их эффективность. В ходе испытаний производители сразу поймут, какая антенна прямо сейчас готова к работе на фронте, а какую нужно доработать», — сказал министр.

Он добавил, что оборонным инноваторам, желающим протестовать антенны собственного производства в новой лаборатории, нужно заполнить форму по ссылке

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