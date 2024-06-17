В Украине разработали новый морской дрон — Finance.ua

В Украине разработали новый морской дрон Сегодня 22:14 — Технологии&Авто

В Украине разработали новый морской дрон

В Одессе на форуме Black Sea Security 2024 был представлен новый украинский морской дрон Stalker 5.0, сообщает Думская.

Отмечено, что Stalker 5.0 может доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы на удаленные острова или участки побережья.

Кроме того, он может использоваться для целей разведки и патрулирования. Благодаря навесному бензиновому двигателю мощностью 60 лошадиных сил дрон развивает скорость более 40 узлов (около 75 км/ч) и имеет крейсерскую скорость 30 узлов (55 км/ч).

Stalker 5.0 оснащен передовой системой видеосвязи и управления на базе Starlink, обеспечивающей стабильное соединение даже в условиях ограниченного доступа к связи.

Стоимость одного экземпляра дрона составляет около 60 тысяч евро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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