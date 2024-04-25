В Украине официально появилась новая профессия — Finance.ua

В Украине официально появилась новая профессия
В Украине официально появилась новая профессия — «специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц».
Об этом сообщил заместитель министра по делам ветеранов Максим Кушнир, передает «Правительственный портал».
«Сведения о профессиональном стандарте „Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц“ внесены в Реестр квалификаций», — говорится в сообщении.
Что делает специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц
«Все потребности, возникающие у ветеранов и ветеранок в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни, должны находить профессиональную поддержку и помощь, которая может быть обеспечена именно таким специалистом по сопровождению», — отметил Кушнир.
По его словам, речь идет об индивидуальном профессиональном сопровождении, направленном на помощь нашим Защитникам и Защитницам в получении ими, в частности, реабилитационных, психологических, образовательных и других услуг.
В частности, специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц будет предоставлять разъяснения о возможностях, правах, гарантиях, льготах, получении публичных (электронных публичных), социальных, образовательных, реабилитационных, психологических и других услуг. Например, по вопросам оформления соответствующих документов
и т. п.
Справка Finance.ua:
- ранее Министерство по делам ветеранов провело анализ пилотного проекта «Помощник ветерана» и решило полностью его перезагрузить;
- после анализа ошибок пришли к выводу, что «помощников» должны заменить «специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц»;
- работу помощника ветерана оплачивали из государственного бюджета. В 2023 году это было ориентировочно 16 тысяч грн.
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