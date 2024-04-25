В Украине официально появилась новая профессия — Finance.ua

В Украине официально появилась новая профессия Сегодня 09:30 — Личные финансы

В Украине официально появилась новая профессия

В Украине официально появилась новая профессия — «специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц».

Об этом сообщил заместитель министра по делам ветеранов Максим Кушнир, передает «Правительственный портал».

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«Сведения о профессиональном стандарте „Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц“ внесены в Реестр квалификаций», — говорится в сообщении.

Что делает специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц

«Все потребности, возникающие у ветеранов и ветеранок в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни, должны находить профессиональную поддержку и помощь, которая может быть обеспечена именно таким специалистом по сопровождению», — отметил Кушнир.

По его словам, речь идет об индивидуальном профессиональном сопровождении, направленном на помощь нашим Защитникам и Защитницам в получении ими, в частности, реабилитационных, психологических, образовательных и других услуг.

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В частности, специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц будет предоставлять разъяснения о возможностях, правах, гарантиях, льготах, получении публичных (электронных публичных), социальных, образовательных, реабилитационных, психологических и других услуг. Например, по вопросам оформления соответствующих документов и т. п.

Справка Finance.ua:

ранее Министерство по делам ветеранов провело анализ пилотного проекта «Помощник ветерана» и решило полностью его перезагрузить;

после анализа ошибок пришли к выводу, что «помощников» должны заменить «специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц»;

работу помощника ветерана оплачивали из государственного бюджета. В 2023 году это было ориентировочно 16 тысяч грн.

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