В Украине обновили список территорий, жители которых будут получать выплаты для переселенцев — Finance.ua
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В Украине обновили список территорий, жители которых будут получать выплаты для переселенцев

Сегодня 11:02Личные финансы
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В Украине обновили список территорий, жители которых будут получать выплаты для переселенцевВ Украине обновили список территорий, жители которых будут получать выплаты для переселенцев
В Украине утвердили обновленный перечень громад в районах боевых действий и оккупированных территориях, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
«По состоянию на 30.05.2022 года к обновленному перечню территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились: одна громада в Николаевской и 5 — в Сумской областях», — сказано в сообщении.
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Всего в список вошли 8 областей:
  • это территориальные общины Днепропетровской (7 общин);
  • Донецкой (66 общин);
  • Запорожской (64 общины);
  • Луганской (37 общин);
  • Николаевской (23 общины);
  • Харьковской (51 община);
  • Херсонской (49 общин);
  • Сумской (13 общин) областей.
Все перемещенные лица, переместившиеся из этих общин, получат денежную помощь от государства.
В Минреинтеграции напомнили, что этот список не фиксированный документ, он регулярно актуализируется. Список формируется по согласованию с Минобороны из предложений соответствующих областных и Киевской городских военных администраций.
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Если гражданин зарегистрирован в любой из указанных областей, но его громады отсутствуют в этом перечне, следует обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.
Напоминаем, что согласно решению правительства помощь на проживание внутри перемещенным лицам предоставляется в следующих размерах:
  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;
  • для других лиц — 2 000 гривен.

Справка Finance.ua:

  • в мае ВР решила увеличить расходы госбюджета на 287 млрд грн, часть из них направят на госпрограмму «єДопомога»;
  • ПриватБанк назвал точные даты выплат вынужденным переселенцам ежемесячно;
  • дети-переселенцы с 14 лет вправе самостоятельно обращаться за денежной помощью.
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По материалам: Finance.ua
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