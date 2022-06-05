В Украине обновили список территорий, жители которых будут получать выплаты для переселенцев — Finance.ua

В Украине обновили список территорий, жители которых будут получать выплаты для переселенцев
В Украине утвердили обновленный перечень громад в районах боевых действий и оккупированных территориях, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
«По состоянию на 30.05.2022 года к обновленному перечню территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились: одна громада в Николаевской и 5 — в Сумской областях», — сказано в сообщении.
это территориальные общины Днепропетровской (7 общин);
Донецкой (66 общин);
Запорожской (64 общины);
Луганской (37 общин);
Николаевской (23 общины);
Харьковской (51 община);
Херсонской (49 общин);
Сумской (13 общин) областей.
Все перемещенные лица, переместившиеся из этих общин, получат денежную помощь от государства.
В Минреинтеграции напомнили, что этот список не фиксированный документ, он регулярно актуализируется. Список формируется по согласованию с Минобороны из предложений соответствующих областных и Киевской городских военных администраций.
Если гражданин зарегистрирован в любой из указанных областей, но его громады отсутствуют в этом перечне, следует обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.
Напоминаем, что согласно решению правительства помощь на проживание внутри перемещенным лицам предоставляется в следующих размерах:
для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;
для других лиц — 2 000 гривен.
Справка Finance.ua:
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ПриватБанк назвал точные даты выплат вынужденным переселенцам ежемесячно;
дети-переселенцы с 14 лет вправе самостоятельно обращаться за денежной помощью.
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