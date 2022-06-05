В Украине обновили список территорий, жители которых будут получать выплаты для переселенцев — Finance.ua

В Украине обновили список территорий, жители которых будут получать выплаты для переселенцев

Сегодня 11:02 — Личные финансы

В Украине обновили список территорий, жители которых будут получать выплаты для переселенцев

В Украине утвердили обновленный перечень громад в районах боевых действий и оккупированных территориях, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«По состоянию на 30.05.2022 года к обновленному перечню территориальных громад , расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились: одна громада в Николаевской и 5 — в Сумской областях», — сказано в сообщении.

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Всего в список вошли 8 областей:

это территориальные общины Днепропетровской (7 общин);

Донецкой (66 общин);

Запорожской (64 общины);

Луганской (37 общин);

Николаевской (23 общины);

Харьковской (51 община);

Херсонской (49 общин);

Сумской (13 общин) областей.

Все перемещенные лица, переместившиеся из этих общин, получат денежную помощь от государства.

В Минреинтеграции напомнили, что этот список не фиксированный документ, он регулярно актуализируется. Список формируется по согласованию с Минобороны из предложений соответствующих областных и Киевской городских военных администраций.

Если гражданин зарегистрирован в любой из указанных областей, но его громады отсутствуют в этом перечне, следует обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.

Напоминаем, что согласно решению правительства помощь на проживание внутри перемещенным лицам предоставляется в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;

для других лиц — 2 000 гривен.

Справка Finance.ua:

в мае ВР решила увеличить расходы госбюджета на 287 млрд грн, часть из них направят на госпрограмму «єДопомога»;

ПриватБанк назвал точные даты выплат вынужденным переселенцам ежемесячно;



дети-переселенцы с 14 лет вправе самостоятельно обращаться за денежной помощью.



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