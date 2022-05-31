В Украине заработал единый портал для международной помощи переселенцам — Finance.ua
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В Украине заработал единый портал для международной помощи переселенцам

Сегодня 16:02Личные финансы
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С 31 мая на социальной платформе єДопомога реализована возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций.
Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.
Кто может пользоваться? Заявки могут подать люди, находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, где происходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица.

Как подать заявку?

  • Для этого нужно на портале єДопомога заполнить персональные данные и указать IBAN, международный номер банковского счета. Этот номер можно узнать в личном кабинете или приложении банка, где открыт банковский счет человека.
  • Данные, указанные в заявке, верифицируются на основе данных из государственных реестров.
  • Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения о выплатах на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для осуществления таких выплат.
В Украине заработал единый портал для международной помощи переселенцам

Справка Finance.ua:

  • напомним, кроме государственной помощи, внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, реализуемую совместно с Правительством Украины;
  • получить финансовую помощь в размере 2220 грн на человека в месяц можно только от одной из организаций, реализующей программу ООН. Это один и тот же вид помощи, который осуществляют различные агентства, перечень которых не является исчерпывающим. Подробности читайте здесь.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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По материалам: Finance.ua
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