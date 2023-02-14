В Украине обновили правила уплаты налогов на недвижимость: что изменилось — Finance.ua

В Украине обновили правила уплаты налогов на недвижимость: что изменилось Вчера 20:02 — Личные финансы

В Украине обновили правила уплаты налогов на недвижимость: что изменилось

В 2023 году некоторым украинцам нужно будет платить налоги на жилье по новым правилам. Речь идет о владельцах квартир от 60 квадратных метров и частных домах от 120 квадратных метров.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Что изменилось

По новым правилам, украинцам не нужно платить налоги на недвижимость, находящуюся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий. В сообщении также говорится, что в случае наличия и квартиры, и частного дома, их общая площадь не должна быть больше 180 квадратов.

Уплачивать налоги на жилье украинцам нужно за период 2022 года. Размер налога составит 97,5 грн. за квадрат.

«Например, если в собственности находится квартира площадью 100 квадратных метров, то заплатить нужно всего за 40 квадратов. То есть за разницу между „нормой“ и фактической площадью. Сумма будет составлять 3 900 грн (97,5 грн за каждый квадрат)», — сообщает ГНСУ.

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По новым правилам, если квартира разделена между членами семьи, например между мужем и женой по 50 квадратов, то налог платить не нужно.

Также обновилась форма декларации. Она дополнена информацией о:

местонахождении объектов налогообложения;

пользовании налоговой льготой в отчетном периоде;

детализации начисленных к увеличению сумм налогового обязательства согласно п. 50.4 ст. 50 Налогового кодекса Украины.

Справка Finance.ua:

в январе средняя стоимость 1-комнатной квартиры в Киеве на вторичке составила 88 246 долларов США, что на 10% больше, чем в декабре 2022 года, и на 21% меньше, чем в январе 2022 года;

самая низкая стоимость 1-комнатной квартиры прослеживается в Сумской области — 23 439 долларов США. Детальнее о ценах на недвижимость в регионах Украины рассказали здесь.



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