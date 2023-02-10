Квартирная дилемма: стоит ли сейчас покупать недвижимость в Украине — Finance.ua

Квартирная дилемма: стоит ли сейчас покупать недвижимость в Украине Сегодня 09:04 — Личные финансы

Квартирная дилемма: стоит ли сейчас покупать недвижимость в Украине

Рынок недвижимости в Украине предлагает варианты покупки и продажи всем участникам сделок — продавцам, которые хотят избавиться от активов, инвесторам, которым нужно максимально заработать на вложении, покупателям, которым хочется поскорее въехать в новое жилье.

Ответ на вопрос, покупать или продавать недвижимость в 2023 году, дал юрист СЕО Monitor.Estate Владимир Копоть.

Стоит ли покупать квартиры в текущем году

Этот вопрос следует рассматривать с разных точек зрения, в зависимости от человека, перед которым стоит этот выбор. Если речь идет об инвесторах, то юрист не видит причин, почему лучше отказаться, чем вложить личные финансы. Ведь изменчивость рынка означает, что любой временной период может не оправдать ожиданий и принести убытки в случае неправильного менеджмента.

Поэтому Копоть рекомендует обратить внимание на конкретные области, которые со временем обеспечат инвестора доходами с процентов, даже в валюте. Речь идет о прифронтовых регионах, где во время военного положения зафиксировался достаточно низкий уровень чека. То есть недвижимость стоит дешевле, чем где угодно в Украине, зато в перспективе может компенсировать расходы и стать прибыльной.

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Что касается обычных украинцев, которые думают о покупке дома, то им неважно, когда тратить средства. Точнее, если нужно как можно быстрее обеспечить себя квартирой, то 2023 год для этого дела не хуже и не лучше. Другой вопрос — остановить выбор на первичном или вторичном жилье.

Вторичка более выгодна, потому что там меньше рисков. Вы покупаете уже готовый объект, куда можно въехать и улучшать жилищные условия. Даже использовать его как склад или место временного проживания, как вам заблагорассудится. Первичка имеет риски не быть введенной в эксплуатацию. Дело даже не в экономических факторах и войне, а сугубо юридических или технических причинах", — заметил эксперт.

Можно ли продавать недвижимость в 2023 году

Продавцам безразлично, когда избавляться от активов и получать наличные деньги. Для них год не важен, особенно в случае, когда деньги нужны быстро. Другая ситуация с инвесторами — им Копоть не рекомендует торопиться с продажей. Лучше подождать год-полтора, чтобы «ветер войны» очертил вектор движения и подсказал, как действовать.

Аналитика подтверждает, что цены на недвижимость постоянно растут, не исключено, что в 2024 году квартиры будут стоить дороже, чем сегодня. Так что вкладчики смогут увеличить прибыль, заработав на курсе валют, процентах и стоимости квадратного метра.

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Pro Гроші По материалам:

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