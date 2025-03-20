В Украине обновили перечень территорий, где идут бои или временно захваченных россиянами — Finance.ua
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В Украине обновили перечень территорий, где идут бои или временно захваченных россиянами

Казна и Политика
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В Украине обновили перечень территорий, где идут бои или временно захваченных россиянами
В Украине обновили перечень территорий, где идут бои или временно захваченных россиянами
Минразвития обновило перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных россией. Новый документ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.
«Министерство развития общин и территорий Украины приказом № 376 от 28 февраля 2025 г. утвердило обновленный перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия, а также временно оккупированных российской федерацией. Документ содержит перечень территорий, которые классифицируются по уровню ситуации с безопасностью и состоянию контроля со стороны украинских властей», — говорится в сообщении.
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Приказ обнародован на сайте министерства 20 марта, и с сегодняшнего дня он вступает в силу. В то же время теряет силу предыдущий приказ Минреинтеграции № 309 от 22 декабря 2022 года, регулировавший вопросы классификации территорий по аналогичному принципу.
Согласно обновленному перечню, территории делятся на несколько категорий:
  1. Зоны возможных боевых действий — регионы, где сохраняется угроза боевых столкновений.
  2. Зоны активных боевых действий — территории, где продолжаются интенсивные боевые действия или они происходили недавно.
  3. Зоны активных боевых действий с функционированием государственных электронных ресурсов — районы, где боевые действия не прекратили работу ключевых электронных систем государства.
4. Временно оккупированные территории — регионы, находящиеся под контролем оккупационных войск.
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В министерстве отмечают, что обновленный перечень имеет важное значение для определения статуса граждан, пострадавших от боевых действий, регулирования социальных выплат, оказания государственной помощи, организации гуманитарной поддержки и последующего восстановления инфраструктуры. В соответствии с этим перечнем будут приниматься решения относительно безопасности гражданского населения, эвакуации, а также доступа к административным услугам.
По материалам:
Укрінформ
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