Можно ли добиться полного прекращения огня в Украине за пару недель: ответ Зеленского — Finance.ua

Можно ли добиться полного прекращения огня в Украине за пару недель: ответ Зеленского Сегодня 10:00

Можно ли добиться полного прекращения огня в Украине за пару недель: ответ Зеленского

Украина и США провели детальные переговоры. В частности, обсудили и возможность достижения прекращения огня.

Об этом сообщается в заявлении президента Владимира Зеленского во время Zoom-брифинга для журналистов.

Журналист спросил президента, реалистично ли достичь полного прекращения огня уже через пару недель, как об этом ранее заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, на что Зеленский ответил, что сейчас речь идет только о частичном прекращении огня.

«Был сегодня у нас достаточно длинный разговор с президентом Трампом, и, честно говоря, если бы не было запланированных других дел, я думаю, что разговор был бы еще длиннее. Я считаю, что он был. Настроение было правильное, достаточно детализированное. Мы проговорили о наших следующих шагах, требованиях относительно частичного прекращения огня».

Он пояснил, что получил от американской стороны сигналы, что, скорее всего, речь идет об энергетической тишине.

«Не бить по энергетической инфраструктуре обеих стран, а также речь идет о гражданской инфраструктуре, что является очень всеобъемлющим понятием», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что с украинской стороны будет сделано все необходимое для подготовки списка приоритетных объектов. Он также уточнил, что к гражданской инфраструктуре относятся такие элементы, как железнодорожная и портовая инфраструктура.

«Я не знаю, что подтвердят партнеры, но мы подготовим, и соответствующая техническая группа поедет. Встреча будет, сейчас, как будет комфортно группе, пятница, 2−3 недели или через несколько недель. Честно говоря, как наше первое заседание с американцами в Саудовской Аравии. Мы шли на прекращение огня, на полную тишину, скажем так. Поэтому может быть и тут так же», — подытожил президент.

Зеленский отметил, что сейчас не может подтвердить это, но основа, с которой будут начаты переговоры, уже ясна.

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