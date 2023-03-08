В Украине нужна программа для ветеранов вроде «5-7-9%» — эксперт Сегодня 19:15 — Кредит&Депозит

В Украине нужна программа для ветеранов вроде «5-7-9%» — эксперт

Одним из инструментов развития ветеранского бизнеса должен стать доступ к инклюзивному финансированию. В Украине нужно создавать программы поддержки бизнеса по образцу 5-7-9% для ветеранов.

Об этом рассказал глава правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний Ростислав Дюк.

«Цель проекта, который объединит наши усилия, не поддержать тот или иной конкретный бизнес. Цель проекта — создать для всех ветеранов возможность доступа к необходимым инструментам, чтобы они смогли включиться в процесс создания нового бизнеса», — сказал Дюк.

Этими инструментами могут быть и знания по ведению предпринимательской деятельности, и доступ к финансовым технологиям, в первую очередь цифровым, для привлечения средств.

Наконец, конечной целью объединения должно стать создание ряда финансовых инструментов, определенных финансовых продуктов в дополнение к уже существующим программам по поддержке бизнеса. Но эти продукты должны быть инклюзивными, ориентированными именно на ветеранов.

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«Для ветеранов должны быть созданы определенные финансовые продукты, не государственные программы, не грантовые, а от банков и других финансовых учреждений, которые служили бы стимулом для привлечения инвестиций. Ветераны должны получать финансирование на развитие бизнеса легче по упрощенной системе более лояльно и, конечно, на других условиях», — отметил Дюк.

Он добавил, что у стратегии Национального банка Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку должен появиться отдельный блок по поддержке малого и среднего бизнеса, в частности ветеранского.

«В настоящее время в Украине нет таких специальных режимов, форм и разнообразия финансовых продуктов для бывших военных, как, скажем, в США. Поэтому одна из задач этого объединения — донести до Национального банка идею о необходимости создания стратегии в поддержку малого и среднего бизнеса, идею о развитии именно некредитных финансовых инструментов, упрощающих ветеранам доступ к деньгам. В частности, можно предусмотреть компенсацию кредитных ставок, некий аналог программы „5-7-9%“, но именно для ветеранского бизнеса», — подчеркнул Дюк.

Как сообщалось, по оценкам Минэкономики, около 170 тысяч ветеранов пожелают заняться предпринимательством по возвращении с фронта. Также отмечалось, что правительство в апреле запустит грантовую программу для ветеранов: до миллиона гривен можно получить на открытие собственного дела, 30 тыс. грн — на освоение ІТ-специальности.

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Укрінформ По материалам:

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