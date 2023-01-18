Кабмин упростил процедуру оформления льгот для ветеранов — Finance.ua
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Кабмин упростил процедуру оформления льгот для ветеранов

Казна и Политика
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Кабмин упростил процедуру оформления льгот для ветеранов
Кабмин упростил процедуру оформления льгот для ветеранов
Кабмин разрешил украинцам предъявлять электронное удостоверение ветерана для внесения в реестр лиц, имеющих право на льготы.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
По его словам, во время заседания Кабмин внес изменения в положение о едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы.
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Теперь участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участники войны, семьи погибших ветеранов войны и защитников Украины, пострадавшие участники Революции Достоинства смогут предъявлять органам Пенсионного фонда Украины электронное удостоверение ветерана для внесения в реестр лиц, имеющих право на льготы. При этом предъявлять оригиналы удостоверений не потребуется.

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве по делам ветеранов Украины рассказали, какими льготами будут пользоваться добровольцы, которые не вступили в ряды силовых структур, но которые защищают Родину;
  • Украинский ветеранский фонд запустил программу микрофинансирования бизнеса ветеранов и членов их семей. 20 тысяч гривен возместят на покупку товаров и оборудования для ведения собственного дела;
  • Министерство цифровой трансформации ввело ряд новых услуг для пострадавших протестующих на Майдане, украинских военных, ветеранов и членов их семей.

Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько 🧐

По материалам:
РБК-Україна
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