Кабмин упростил процедуру оформления льгот для ветеранов — Finance.ua

Кабмин упростил процедуру оформления льгот для ветеранов Сегодня 09:01 — Казна и Политика

Кабмин упростил процедуру оформления льгот для ветеранов

Кабмин разрешил украинцам предъявлять электронное удостоверение ветерана для внесения в реестр лиц, имеющих право на льготы.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

По его словам, во время заседания Кабмин внес изменения в положение о едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы.

Теперь участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участники войны, семьи погибших ветеранов войны и защитников Украины, пострадавшие участники Революции Достоинства смогут предъявлять органам Пенсионного фонда Украины электронное удостоверение ветерана для внесения в реестр лиц, имеющих право на льготы. При этом предъявлять оригиналы удостоверений не потребуется.

Справка Finance.ua:

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