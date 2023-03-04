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Более 60% ветеранов хотят иметь свой бизнес — опрос (инфографика)

Личные финансы
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Более 60% ветеранов хотят иметь свой бизнес — опрос (инфографика)
Более 60% ветеранов хотят иметь свой бизнес — опрос (инфографика)
Украинский ветеранский фонд Минветеранов провел второй анонимный онлайн опрос среди ветеранов и действующих военнослужащих. Оказалось, что 6,2% ветеранов сейчас имеют свой бизнес, а 63,6% хотели бы открыть собственное дело. Однако 15,1% высказались, что не хотят заниматься предпринимательской деятельностью, и еще 15,1% утверждают, что хотели быть наемными работниками.
Об этом говорится на сайте Украинского ветеранского фонда.
«Результаты онлайн-опроса показали, что для ветеранов проблема с поиском работы есть, но не самая весомая. Однако цифра, что 63,6% опрошенных хотят развивать собственное дело — свидетельствует о потенциале развития предпринимательских инициатив», — говорит Руслана Величко-Трифонюк, первый заместитель исполнительного директора Фонда.
Инфографика: Украинский ветеранский фонд
Инфографика: Украинский ветеранский фонд
На сегодняшний день уже 190 ветеранских предпринимательских инициатив получили микро- и макрофинансирование.
«В апреле стартуют новые программы финансовой поддержки для предпринимателей-ветеранов», — говорят в фонде.
Кроме планов на будущее, также спрашивали ветеранов, с какими проблемами они сталкиваются сейчас.
Инфографика: Украинский ветеранский фонд
Инфографика: Украинский ветеранский фонд
В опросе участвовали респонденты из числа ветеранов, которые в настоящее время не несут службу в Силах обороны Украины. Среди них женщины — 9,2%. Из них — 23,8% 35-44 года, 38,1% 45-59 лет. Мужчины составляют — 90,2% опрошенных, преимущественно среднего возраста: 39,9% — 34-44 года, 26,6% — 45-59 лет.
Инфографика: Украинский ветеранский фонд
Инфографика: Украинский ветеранский фонд
Также, согласно исследованию, 37% не удовлетворены уровнем денежного обеспечения. 36,6% военных полностью удовлетворены.
Инфографика: Украинский ветеранский фонд
Инфографика: Украинский ветеранский фонд

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По материалам:
Finance.ua
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