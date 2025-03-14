Как будет расти доходность депозитов — Finance.ua

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Как будет расти доходность депозитов

Кредит&Депозит
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Как будет расти доходность депозитов
Как будет расти доходность депозитов
Ставки по депозитам будут однозначно расти, но это будет происходить постепенно, учитывая динамику самих депозитов и внутренних управленческих решений банков. Такое мнение высказал Сергей Колодий из Райффайзен Банка в статье Минфин.
С тем, что повышение ставок будет происходить постепенно, согласен и Иван Свитек. О медленном росте гривневых депозитных ставок для физлиц говорят и в Пиреус Банке. Там ожидают сдержанную реакцию рынка в ближайшие недели: банки предложат «незначительные повышения ставок», причем повышение коснется коротких и средних срочных вкладов.
С тем, что привлекательность коротких и средних вкладов остается на высоком уровне, и банки будут повышать ставки, согласны и в Ощадбанке. «Увеличение ставки по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ будет способствовать росту ставок по срочным депозитам, особенно на аналогичный срок», — сообщили в Укргазбанке.
«Если тенденция к повышению ставок будет продолжаться, интерес к краткосрочным вкладам будет оставаться высоким. Это дает вкладчикам возможность не только получить выгодную доходность сейчас, но и в будущем переместить сбережения под еще более привлекательные условия или инвестировать в другие, более доходные инструменты», — считают в Пиреус Банке.
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Поддерживает это и Сергей Колодий. Короткие депозиты, по его словам, всегда характеризуются высокой ликвидностью, а возможность достаточно быстрого и беззатратного перевода их в деньги на счете и формирует спрос на них, несмотря на довольно низкие ставки. «Деньги для повседневных и запланированных на короткое будущее трансакций всегда нужны, поэтому лучше сделать краткосрочный депозит под низкий процент, а затем при необходимости перевести средства на текущий счет и осуществить платеж», — советует он.
Но доходность увеличится не только по этим срочным вкладам.
«Некоторые коммерческие банки уже повысили ставки по вкладам сроком от 3 до 6 месяцев, что может способствовать постепенному смещению интереса клиентов в сторону более длинных сроков размещения средств», — предполагают в Укргазбанке.
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«Повышение ставки дает импульс не только 3−4-месячным вкладам, вкладчики на 6−12 месяцев получат ставки более привлекательные, чем ставки на 3 месяца» — считает Сергей Гнездилов.
«По нашим ожиданиям, в ближайшие недели, по сравнению с началом года, прирост новых вкладчиков составит 10%. И подавляющее большинство новых вкладчиков, а это около 60−70%, будут размещать средства на вкладах сроком 6−9 месяцев», — считает директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Какие проценты будут предлагать банки

Начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов УкрСиббанка Руслан Левчин предполагает, что в течение марта и апреля доходность вкладов может возрасти в среднем в пределах 0,5−1 п.п. Такого же мнения придерживается и Дмитрий Замотаев из Глобус Банка.
Он считает, что средняя доходность вкладов сроком от 3 до 6 месяцев может увеличиться до 11,5−12% годовых, вклады сроком от 9 месяцев до 1 года принесут средний доход в размере 12,5−13% годовых. Средняя доходность вкладов сроком 6−9 месяцев и от 1 года и выше может составить 15−16%, а с бонусными процентами — 17% годовых.
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Другие банкиры предполагают более существенные увеличения. Так, по мнению Сергея Гнездилова, к середине апреля ставки могут увеличиться на 1,0−1,5% годовых. На такое увеличение ориентируется и директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив, и уточняет, что это будет происходить с определенным временным лагом.
«Если два предыдущих роста учетной ставки не оказали существенного влияния на поведение банков в части увеличения ставок по депозитам, то после последнего увеличения учетной ставки на 1% рынок начнет постепенно увеличивать ставки. Сначала отреагируют небольшие банки, но и крупнейшие банки прогнозируемо повышают ставки по вкладам населения», — считает он.
Александр Супрунович из Кредобанка прогнозирует увеличение доходности гривневых срочных вкладов в пределах 1−2%, а у Укргазбанка прогнозы еще выше — 2−3%.
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По материалам:
Мінфін.com.ua
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