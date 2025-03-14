Иностранные банки смогут подключиться к программе доступной ипотеки «єОселя» — Finance.ua
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Иностранные банки смогут подключиться к программе доступной ипотеки «єОселя»

Кредит&Депозит
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Иностранные банки смогут подключиться к программе доступной ипотеки «єОселя»
Иностранные банки смогут подключиться к программе доступной ипотеки «єОселя»
ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье») изучает возможность привлечения иностранных банков к государственной программе доступной ипотеки «єОселя».
Об этом сообщил председатель правления компании Евгений Мецгер на пресс-конференции «Финансовая и социальная эффективность механизма ипотечного кредитования ВПЛ».
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«Очень жаль, что нашими банками-агентами являются только украинские банки. Очень трудно привлекать иностранные банки. Я об этом общаюсь с Кабинетом министров, банковскими ассоциациями, Национальным банком. Думаю, нам надо объединиться с коллегами и попытаться привлечь иностранные банки не только к сбору средств с украинцев на накопительные счета, но и к предоставлению ипотеки», — сказал Мецгер.
По его словам, иностранные финансовые институты изучают механизмы и подходы «Укрфинжилья», и компания ожидает положительных решений относительно финансирования и помощи программе.
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Кроме того, Мецгер рассчитывает на внесение изменений в долгосрочную стратегию «Укрфинжилья» и дополнительную докапитализацию компании на 30 млрд грн уже в текущем году.
Согласно данным на сайте «Укрфинжилье», с начала работы государственной программы доступного ипотечного кредитования «єОселя» по состоянию на 13 марта 2025 года 15,970 тыс. семей обзавелись собственным жилищем. Сумма выданных кредитов составляет более 26,1 млрд грн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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