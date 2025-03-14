Иностранные банки смогут подключиться к программе доступной ипотеки «єОселя» — Finance.ua

Иностранные банки смогут подключиться к программе доступной ипотеки «єОселя» Сегодня 09:44 — Кредит&Депозит

Иностранные банки смогут подключиться к программе доступной ипотеки «єОселя»

ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье») изучает возможность привлечения иностранных банков к государственной программе доступной ипотеки «єОселя».

Об этом сообщил председатель правления компании Евгений Мецгер на пресс-конференции «Финансовая и социальная эффективность механизма ипотечного кредитования ВПЛ».

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«Очень жаль, что нашими банками-агентами являются только украинские банки. Очень трудно привлекать иностранные банки. Я об этом общаюсь с Кабинетом министров, банковскими ассоциациями, Национальным банком. Думаю, нам надо объединиться с коллегами и попытаться привлечь иностранные банки не только к сбору средств с украинцев на накопительные счета, но и к предоставлению ипотеки», — сказал Мецгер.

По его словам, иностранные финансовые институты изучают механизмы и подходы «Укрфинжилья», и компания ожидает положительных решений относительно финансирования и помощи программе.

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Кроме того, Мецгер рассчитывает на внесение изменений в долгосрочную стратегию «Укрфинжилья» и дополнительную докапитализацию компании на 30 млрд грн уже в текущем году.

Согласно данным на сайте «Укрфинжилье», с начала работы государственной программы доступного ипотечного кредитования «єОселя» по состоянию на 13 марта 2025 года 15,970 тыс. семей обзавелись собственным жилищем. Сумма выданных кредитов составляет более 26,1 млрд грн.

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