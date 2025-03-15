«Доступные кредиты 5−7−9%»: сколько средств получили предприниматели с начала года — Finance.ua

«Доступные кредиты 5−7−9%»: сколько средств получили предприниматели с начала года Сегодня 18:12 — Кредит&Депозит

«Доступные кредиты 5−7−9%»: сколько средств получили предприниматели с начала года

На прошлой неделе украинские предприниматели получили 1090 льготных кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на 10,2 млрд гривен. С начала 2025 года бизнес получил 4817 льготных кредитов на общую сумму 21,9 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

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От старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек 108,5 тысяч кредитов на сумму 381,9 млрд гривен.

По словам замминистра экономики Андрея Телюпы, весной льготное кредитование предпринимателей оживляется, ведь именно сейчас сельхозпроизводители готовятся к посевной.

«Параллельно с этим кредиты идут на поддержку реального сектора экономики — на инвестиционные цели, развитие перерабатывающего производства и поддержку предприятий, работающих в зоне повышенных военных рисков», — отметил он.

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С начала года в рамках программы бизнес получил:

5,0 млрд грн — инвестиционные кредиты;

4,8 млрд грн — на пополнение оборотных средств;

4,3 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;

4,0 млрд грн — на переработку;

2,6 млрд грн — в поддержку посевной.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли.

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Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали «ПриватБанк» (50,5 тыс.), «Ощадбанк» (16,6 тыс.) и «Укргазбанк» (5,9 тыс.).

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