«Доступные кредиты 5−7−9%»: сколько средств получили предприниматели с начала года — Finance.ua

«Доступные кредиты 5−7−9%»: сколько средств получили предприниматели с начала года
На прошлой неделе украинские предприниматели получили 1090 льготных кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на 10,2 млрд гривен. С начала 2025 года бизнес получил 4817 льготных кредитов на общую сумму 21,9 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
От старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек 108,5 тысяч кредитов на сумму 381,9 млрд гривен.
По словам замминистра экономики Андрея Телюпы, весной льготное кредитование предпринимателей оживляется, ведь именно сейчас сельхозпроизводители готовятся к посевной.
«Параллельно с этим кредиты идут на поддержку реального сектора экономики — на инвестиционные цели, развитие перерабатывающего производства и поддержку предприятий, работающих в зоне повышенных военных рисков», — отметил он.
С начала года в рамках программы бизнес получил:
- 5,0 млрд грн — инвестиционные кредиты;
- 4,8 млрд грн — на пополнение оборотных средств;
- 4,3 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;
- 4,0 млрд грн — на переработку;
- 2,6 млрд грн — в поддержку посевной.
Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли.
Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.
На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали «ПриватБанк» (50,5 тыс.), «Ощадбанк» (16,6 тыс.) и «Укргазбанк» (5,9 тыс.).
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