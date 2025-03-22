Ставки остаются высокими: под какой процент украинцы могут взять кредит — Finance.ua

Ставки остаются высокими: под какой процент украинцы могут взять кредит Сегодня 08:09 — Кредит&Депозит

Ставки остаются высокими: под какой процент украинцы могут взять кредит, Фото: freepik

Банки Украины в январе 2025 года сохранили высокие ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 35,0% годовых. Месяц назад ставки были на уровне 35,1%.

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При этом банки снизили ставки по кредитам для предприятий в гривне с 16,6% до 15,4% годовых.

Кредитный портфель банков для населения вырос на 0,8% до 282 млрд гривен, для предприятий — сократился на 1,8% до 828 млрд гривен.

Кредиты банков

По данным НБУ, ставка по гривневым кредитам бизнесу в течение IV квартала 2024 года снизилась до 14,7% годовых. Самые низкие ставки предлагали иностранные банки: для иностранных предприятий — 11.4% годовых, для украинских частных предприятий — 14.3% годовых.

В НБУ также сообщалось, что в течение IV квартала 2024 года ставки по кредитам для населения колебались на уровне около 28% годовых.

При этом доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума. Отношение новых потребительских кредитов банков к объемам потребления населения достигло 16%.

В то же время долговая нагрузка заемщиков банков остается неоднородной в зависимости от уровня доходов: в целом более высокие показатели у населения с более низкими доходами, хотя таким заемщикам банки предлагают меньшие кредитные лимиты и уровень использования этого кредитного лимита будет выше.

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Ставки банков по кредитам для населения остаются выше 30% уже много лет из-за больших рисков невозврата средств.

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