В Украине не уволили ни одного прокурора, у которого нашли и отменили фейковую инвалидность — ЦПК Сегодня 09:15

В Украине не уволили ни одного прокурора, у которого нашли и отменили фейковую инвалидность — ЦПК

Офис генпрокурора не уволил ни одного из 74 прокуроров, у которых обнаружили и отменили фейковую инвалидность.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Там рассказали, что такие ответы получили на запросы в Офисе генпрокурора и Государственном бюро расследований (ГБР).

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«Ответ следующий: 2 подозрения и 0 увольнений. Однако недавно Минздрав провел проверку и отменил инвалидности у 74 из 356 проверенных прокуроров. Это значит, что они не имели достаточно оснований для их получения, а следовательно — инвалидности оказались фейковыми», — говорится в сообщении.

В ЦПК отмечают, что сейчас и ГБР, и ОГПУ имеют на руках заключения Министерства здравоохранения о фейковых инвалидностях 74 прокуроров, 13 из которых — хмельницкие, но все равно никого не увольняют.

«В Генпрокуратуре написали, что просто не видят оснований для обращения с жалобой в Квалификационную дисциплинарную комиссию прокуроров. Без заключения этой комиссии уволить прокуроров невозможно», — добавили там.

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Как сообщили ЦПК в ГБР, на данный момент сообщили о подозрении только 2 из 74 прокуроров с фейковыми инвалидностями — руководителю Хмельницкой окружной прокуратуры и руководителю Уманской окружной прокуратуры Черкасской области.

ЦПК также спросил у Минздрава, скольким прокурорам отменили решение МСЭК, то есть инвалидности. Так, в Хмельницкой области отменили решение 13 прокурорам, а в других областях Украины — 61.

Напомним, 22 октября президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Темой были расследования в отношении ложных инвалидностей у прокуроров. СНБО принял ряд решений, включая цифровизацию, ликвидацию МСЭК до конца года, проверку и аудит по инвалидности должностных лиц.

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Минздрав Украины начал проверку обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, принятых во время военного положения. Пересмотрено более 90 тысяч дел и начато сотрудничество с правоохранительными органами, что привело к задержанию и вручению подозрений, но этих результатов недостаточно.

В результате уволены руководители Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудники, которые отвечали за это направление.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. Это произошло на фоне расследований по распространению информации о том, что 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно получили статус инвалидности.

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