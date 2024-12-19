Рада поддержала в целом законопроект о ликвидации МСЭК — Finance.ua

Рада поддержала в целом законопроект о ликвидации МСЭК
Верховная Рада Украины 19 декабря поддержала в целом законопроект № 12 178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.
Соответствующий законопроект поддержали 259 народных избранников.
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«Вместо этого с 1 января 2025 года вводится создание экспертных комиссий в кластерных и сверхкластерных больницах (современная система оценивания функционирования личности)», — сказано в сообщении.
Как ранее объясняли в Министерстве здравоохранения, после принятия соответствующего законопроекта:
- не будет необходимости во врачебно-консультативных комиссиях: направлять на оценку смогут лечащие медики, а военнослужащих — врачи ВВК на основании четких критериев с помощью электронной системы;
- в процесс оценки человек сможет привлечь своего полномочного представителя, например врача, который сможет объяснить дело пациента;
- определит, какие врачи имеют право проводить оценку, а какие нет;
- введет механизмы обжалования решения таких команд.
Напомним, в октябре ГБР разоблачила руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу на незаконном обогащении в крупных размерах, к которому могут быть причастны другие члены семьи. В ходе обысков нашли наличные в эквиваленте $6 млн.
22 октября президент Владимир Зеленский подписал указ № 732/2024, которым с 31 декабря 2024 года медико-социальные экспертные комиссии будут ликвидированы.
25 октября правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий.
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