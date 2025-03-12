Шмыгаль озвучил первые результаты реформы МСЭК — Finance.ua

Шмыгаль озвучил первые результаты реформы МСЭК Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Шмыгаль озвучил первые результаты реформы МСЭК

Реформа медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), которая началась с 1 января этого года, продолжается. Но уже сейчас есть положительные результаты.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он рассказал, что провел совещание с Министром здравоохранения, министром социальной политики, представителями Минэкономики и директором Госслужбы занятости.

Читайте также Рада поддержала в целом законопроект о ликвидации МСЭК

«Заслушали Минздрав по выполненной работе в своем направлении. Вместо устаревших МСЭК была создана сеть из 294 многопрофильных больниц, а к работе привлечены более 1400 экспертных команд с 6,6 тысячи медработников всех необходимых специальностей. Благодаря цифровизации процесса у пациентов сейчас нет необходимости собирать большое количество справок от разных врачей», — написал Шмыгаль.

Премьер добавил, что по итогам совещания определили ответственных за дальнейшую координацию реформы.

Читайте также АРМА выявила первые активы фигурантов дел о злоупотреблениях в МСЭК

В частности, теперь у Минсоцполитики должны наработать подход, который поможет людям получать «широкие возможности для реабилитации и самореализации».

Напомним, осенью 2024 года на фоне громких коррупционных скандалов президент Владимир Зеленский отдал приказ ликвидировать все МСЭК с 31 декабря 2024 года. В Раде рассказывали, смогут ли врачи из МСЭК работать в новой структуре.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.