Шмыгаль озвучил первые результаты реформы МСЭК — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмыгаль озвучил первые результаты реформы МСЭК

Казна и Политика
16
Шмыгаль озвучил первые результаты реформы МСЭК
Шмыгаль озвучил первые результаты реформы МСЭК
Реформа медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), которая началась с 1 января этого года, продолжается. Но уже сейчас есть положительные результаты.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он рассказал, что провел совещание с Министром здравоохранения, министром социальной политики, представителями Минэкономики и директором Госслужбы занятости.
Читайте также
«Заслушали Минздрав по выполненной работе в своем направлении. Вместо устаревших МСЭК была создана сеть из 294 многопрофильных больниц, а к работе привлечены более 1400 экспертных команд с 6,6 тысячи медработников всех необходимых специальностей. Благодаря цифровизации процесса у пациентов сейчас нет необходимости собирать большое количество справок от разных врачей», — написал Шмыгаль.
Премьер добавил, что по итогам совещания определили ответственных за дальнейшую координацию реформы.
Читайте также
В частности, теперь у Минсоцполитики должны наработать подход, который поможет людям получать «широкие возможности для реабилитации и самореализации».
Напомним, осенью 2024 года на фоне громких коррупционных скандалов президент Владимир Зеленский отдал приказ ликвидировать все МСЭК с 31 декабря 2024 года. В Раде рассказывали, смогут ли врачи из МСЭК работать в новой структуре.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems