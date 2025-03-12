Шмыгаль озвучил первые результаты реформы МСЭК — Finance.ua

Шмыгаль озвучил первые результаты реформы МСЭК
Реформа медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), которая началась с 1 января этого года, продолжается. Но уже сейчас есть положительные результаты.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он рассказал, что провел совещание с Министром здравоохранения, министром социальной политики, представителями Минэкономики и директором Госслужбы занятости.
«Заслушали Минздрав по выполненной работе в своем направлении. Вместо устаревших МСЭК была создана сеть из 294 многопрофильных больниц, а к работе привлечены более 1400 экспертных команд с 6,6 тысячи медработников всех необходимых специальностей. Благодаря цифровизации процесса у пациентов сейчас нет необходимости собирать большое количество справок от разных врачей», — написал Шмыгаль.
Премьер добавил, что по итогам совещания определили ответственных за дальнейшую координацию реформы.
В частности, теперь у Минсоцполитики должны наработать подход, который поможет людям получать «широкие возможности для реабилитации и самореализации».
Напомним, осенью 2024 года на фоне громких коррупционных скандалов президент Владимир Зеленский отдал приказ ликвидировать все МСЭК с 31 декабря 2024 года. В Раде рассказывали, смогут ли врачи из МСЭК работать в новой структуре.
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