АРМА выявила первые активы фигурантов дел о злоупотреблениях в МСЭК — Finance.ua

АРМА выявила первые активы фигурантов дел о злоупотреблениях в МСЭК Сегодня 11:32 — Казна и Политика

АРМА выявила первые активы фигурантов дел о злоупотреблениях в МСЭК

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало первые активы пяти фигурантов уголовных производств о злоупотреблениях в МСЭК.

Об этом в Телеграме сообщила глава Нацагентства Елена Дума.

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По словам Думы, Нацагентство привлечено к выявлению и розыску активов работников лечебных учреждений, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, ВВК и МСЭК, привлеченных к коррупционным схемам. В частности, речь идет о фактах подделки медицинской документации для получения статуса человека с инвалидностью лицами призывного возраста, что давало возможность избежать призыва на военную службу.

Работники АРМА уже разыскали первые активы пятерых фигурантов этих уголовных производств и их окружения. В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса.

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Кроме того, инспекторы АРМА обнаружили корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.

Отмечается, что большое количество выявленных активов было приобретено фигурантами именно во время полномасштабной войны рф против Украины и оформлено на близких им лиц.

Информация о выявленных активах уже передана в соответствующие правоохранительные органы.

Укрінформ По материалам:

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