В Украине не хватает 7000 социальных работников — Finance.ua

В Украине не хватает 7000 социальных работников
Для покрытия нужд украинцев в социальных услугах не хватает 7000 соцработников.
Об этом заявила министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью «Укринформ».
По ее словам, выход — преобразование социальных учреждений в коммунальные предприятия, которые будут предоставлять соцуслуги на рыночных началах, то есть громада не будет содержать целое учреждение, а будет платить только за предоставленные услуги.
«Мы разработали рекомендации для каждой громады, чтобы они преобразовывали по примеру медучреждений свои социальные учреждения в коммунальные предприятия и начинали на рыночных началах предоставлять социальные услуги людям», — отметила Жолнович.
По мнению министра, это также будет способствовать повышению зарплат социальных работников.
Напомним, на
01.01.2023 в 109 органах государственной власти фактически работало 175,8 тыс. человек. В 2022 году фактическая численность работников этих органов снизилась на 9,6 тыс. человек.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью