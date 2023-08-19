В Украине не хватает 7000 социальных работников — Finance.ua

В Украине не хватает 7000 социальных работников Сегодня 23:33 — Казна и Политика

В Украине не хватает 7000 социальных работников

Для покрытия нужд украинцев в социальных услугах не хватает 7000 соцработников.

Об этом заявила министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью « Укринформ ».

По ее словам, выход — преобразование социальных учреждений в коммунальные предприятия, которые будут предоставлять соцуслуги на рыночных началах, то есть громада не будет содержать целое учреждение, а будет платить только за предоставленные услуги.

«Мы разработали рекомендации для каждой громады, чтобы они преобразовывали по примеру медучреждений свои социальные учреждения в коммунальные предприятия и начинали на рыночных началах предоставлять социальные услуги людям», — отметила Жолнович.

По мнению министра, это также будет способствовать повышению зарплат социальных работников.

01.01.2023 в 109 органах государственной власти фактически Напомним, нав 109 органах государственной власти фактически работало 175,8 тыс. человек. В 2022 году фактическая численность работников этих органов снизилась на 9,6 тыс. человек.

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Укрінформ По материалам:

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