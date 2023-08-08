В 2023 году из госбюджета на соцвыплаты направили 265,6 млрд грн — Минфин — Finance.ua
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В 2023 году из госбюджета на соцвыплаты направили 265,6 млрд грн — Минфин

Казна и Политика
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В 2023 году из госбюджета на соцвыплаты направили 265,6 млрд грн — Минфин
В 2023 году из госбюджета на соцвыплаты направили 265,6 млрд грн — Минфин
В январе — июле 2023 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 265,6 млрд грн, в том числе в июле — 35,2 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Куда направили средства:
  • 158,6 млрд грн, из них в июле 22,7 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда;
  • 60,8 млрд грн, из них в июле 8,7 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
  • 30,7 млрд грн, из них в июле 1,5 млрд грн — на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
  • 14,2 млрд грн, из них в июле 2 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;
  • 1,3 млрд грн, из них в июле 0,3 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
«В военный период правительство внимательно относится к распределению средств, поскольку наряду с необходимостью обеспечивать потребности безопасности и обороны существует еще немало вызовов, на которые следует реагировать оперативно. В то же время вопрос социальной поддержки граждан был и остается одним из важных приоритетов государства. Ведь люди должны быть социально защищенными, иметь средства для обеспечения своих бытовых нужд и чувствовать поддержку, особенно в это нелегкое для страны время», — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермолычев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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