В 2023 году из госбюджета на соцвыплаты направили 265,6 млрд грн — Минфин Сегодня 14:30 — Казна и Политика

В 2023 году из госбюджета на соцвыплаты направили 265,6 млрд грн — Минфин

В январе — июле 2023 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 265,6 млрд грн, в том числе в июле — 35,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Куда направили средства:

158,6 млрд грн, из них в июле 22,7 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда;

60,8 млрд грн, из них в июле 8,7 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

30,7 млрд грн, из них в июле 1,5 млрд грн — на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

14,2 млрд грн, из них в июле 2 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;

1,3 млрд грн, из них в июле 0,3 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Инфографика: Минфин

«В военный период правительство внимательно относится к распределению средств, поскольку наряду с необходимостью обеспечивать потребности безопасности и обороны существует еще немало вызовов, на которые следует реагировать оперативно. В то же время вопрос социальной поддержки граждан был и остается одним из важных приоритетов государства. Ведь люди должны быть социально защищенными, иметь средства для обеспечения своих бытовых нужд и чувствовать поддержку, особенно в это нелегкое для страны время», — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермолычев.



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