В Украине нашли капиталы российских и белорусских компаний: что будет с деньгами — Finance.ua

В Украине нашли капиталы российских и белорусских компаний: что будет с деньгами

Сегодня 16:03 — Фондовый рынок

Национальная полиция обнаружила в украинских банках 200 миллиардов гривен, принадлежащих российским или белорусским компаниям.

Об этом сообщил в эфире национального марафона первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

«По инициативе Национальной полиции запущено внедрение дополнительного финансового контроля в отношении около 7000 компаний, имеющих российскую или белорусскую регистрацию, или владельцев. Нами введены дополнительные рекомендации совместно с Национальным банком с целью анализа транзакций и контрактов, предусматривающих выведение валютных средств на территорию рф», — сказал он.

«Если банки прислушаются к рекомендациям Национальной полиции и Национального банка, мы можем говорить, что 200 миллиардов гривен будут не допущены для выплаты на территорию рф с соответствующей уплатой налогов и использования этих средств в интересах ведения боевых действий в Украине», — добавил Енин.

Справка Finance.ua:

Совет Национального банка Украины утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на период войны, в частности, разрешил НБУ оказывать поддержку правительству путем покупки бумаг на первичном рынке.

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