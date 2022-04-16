Санкции в действии: индекс Мосбиржи за две недели снизился на 12% — Finance.ua

Санкции в действии: индекс Мосбиржи за две недели снизился на 12%

Сегодня 16:32 — Фондовый рынок

Санкции продолжают затягивать удавку вокруг шеи российской экономики. За последние две недели индекс Московской биржи снизился на 12%.

Об этом сообщил народный депутат ВР Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Как отметил нардеп, произошло это из-за санкций, а также отказа некоторых компаний выплачивать дивиденды. Всего за 2 недели индекс Мосбиржи снизился на 12%, а вместе с ним подешевели акции некоторых компаний.

Скоро в России хлеб станет деликатесом

Также Железняк обратил внимание на «Северсаль». Компания впервые за последние 10 лет не может выплатить акционерам годовые дивиденды. С такой рекомендацией выступил совет директоров сталелитейной и горнодобывающей компании.

С высокой вероятностью подорожает в россии хлеб. Санкции оказали влияние и на пекарни, у которых теперь нет запчастей и расходных материалов для печей. Напомним, что 80-90% оборудования для выпечки хлеба в рф из Европы. Если же покупать аналоги в других странах, нужно будет выложить больше денег. А это, в свою очередь, отразится конечной цене продукции на полках.

Совкомфлот — оператор нефтегазовых танкеров — не сможет оптимизировать налоги на Кипре. Поэтому из-за санкций ему придется кампанию расчета перевести в Азию.

Накануне экономист Олег Устенко отметил, что россия будет уничтожена даже при сворачивании санкций. Речь идет прежде всего об экономическом спаде. А грядущую ситуацию в стране-агрессоре он сравнивает с находящимся под санкциями Ираном с 1979 года.

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