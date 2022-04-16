Рада НБУ затвердила основні засади грошово-кредитної політики на період війни — Finance.ua
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Рада НБУ затвердила основні засади грошово-кредитної політики на період війни

Вчора 10:13Казна та Політика
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Рада Національного банку України затвердила основні засади грошово-кредитної політики на період війни, зокрема, дозволила НБУ надавати підтримку уряду шляхом купівлі паперів на первинному ринку.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
«Задля забезпечення належної відсічі широкомасштабній збройній агресії росії та безперебійного функціонування системи державних фінансів в умовах воєнного стану Національний банк може надавати підтримку державному бюджету шляхом купівлі цінних паперів уряду України на первинному ринку (тимчасова інституціональна можливість чого випливає із законодавства про воєнний стан», — зазначено в повідомленні.
Зазначається, що доцільність та обсяги операцій із фінансування державного бюджету визначатимуться окремими рішеннями Національного банку, зважаючи на ситуацію на фінансових ринках і в державних фінансах, зокрема з урахуванням можливості наповнення державного бюджету з інших джерел.
Раніше НБУ зберіг офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 квітня, на рівні 29,2549 UAH/USD.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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