В Украине национализировали часть автозаправочных станций Shell — Finance.ua
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В Украине национализировали часть автозаправочных станций Shell

Казна и Политика
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В Украине национализировали часть автозаправочных станций Shell
В Украине национализировали часть автозаправочных станций Shell
Фонд госимущества стал владельцем 49% уставного капитала ООО «Альянс Холдинг», управляющего сетью автозаправочных станций Shell.
Об этом ФГИУ сообщил в Фейсбуке.
«Фонд государственного имущества в конце октября 2024 официально стал владельцем 49% уставного капитала ООО „Альянс Холдинг“, которое управляет сетью автозаправочных станций Shell в Украине», — говорится в сообщении.
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По решению Высшего антикоррупционного суда эта доля была взыскана в доход государства. Ранее она принадлежала россиянину Эдуарду Худайнатову, попавшему под санкции после начала полномасштабной войны.
Сейчас ФГИ готовится выставить национализированные 49% сети АЗС Shell в Украине на приватизацию. Аукцион будет проходить в электронной системе Prozorro.Продажи.
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Все денежные средства, полученные в результате реализации национализированных (санкционных) активов, зачисляются в государственный бюджет Украины и направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Как сообщалось, в управление Фонда государственного имущества Украины перешли 49% ООО «Альянс Холдинг», управляющего украинской сетью АЗС Shell. Фонд осуществляет процесс очищения этих активов от арестов и запретов с целью регистрации права собственности за государством.
По материалам:
Укрінформ
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