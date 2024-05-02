Shell выходит из энергетического рынка Китая — Finance.ua

Shell выходит из энергетического рынка Китая Сегодня 06:13 — Фондовый рынок

Shell выходит из энергетического рынка Китая

Компания Shell покинула энергетические рынки Китая, чтобы сосредоточиться на более прибыльных операциях, включая газовый и нефтяной бизнес.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Shell решила выйти из энергетического рынка в Китае, который включает в себя производство электроэнергии, торговлю и маркетинг, говорится в заявлении компании.

«Мы избирательно инвестируем в энергетику, сосредотачиваясь на создании ценности нашего энергетического портфеля, требующего принятия сложных решений», — заявили в Shell.

Согласно информации на сайте Shell, Shell Energy China была одной из первых иностранных компаний, полностью принадлежащих Shell, которая участвовала в китайском рынке квот на выбросы углерода, а также зарегистрирована для торговли на китайском рынке электроэнергии.

По словам представителя компании, изменения не касаются бизнеса Shell по зарядке электромобилей, являющегося ключевым рынком роста для компании.

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В рамках своего стремления сэкономить до 3 миллиардов долларов ежегодных расходов, Shell в последние месяцы вышла из европейского бизнеса по торговле электроэнергией и нескольких оффшорных ветроэнергетических и низкоуглеродистых проектов. Она также выставила на продажу американские солнечные активы и пересмотрела свой гигантский нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Сингапуре.

Shell также провела сокращение персонала по всей компании, в том числе в своем подразделении низкоуглеродистых решений.

Економічна Правда По материалам:

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