Shell выходит из энергетического рынка Китая — Finance.ua

Shell выходит из энергетического рынка Китая
Компания Shell покинула энергетические рынки Китая, чтобы сосредоточиться на более прибыльных операциях, включая газовый и нефтяной бизнес.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Shell решила выйти из энергетического рынка в Китае, который включает в себя производство электроэнергии, торговлю и маркетинг, говорится в заявлении компании.
«Мы избирательно инвестируем в энергетику, сосредотачиваясь на создании ценности нашего энергетического портфеля, требующего принятия сложных решений», — заявили в Shell.
Согласно информации на сайте Shell, Shell Energy China была одной из первых иностранных компаний, полностью принадлежащих Shell, которая участвовала в китайском рынке квот на выбросы углерода, а также зарегистрирована для торговли на китайском рынке электроэнергии.
По словам представителя компании, изменения не касаются бизнеса Shell по зарядке электромобилей, являющегося ключевым рынком роста для компании.
В рамках своего стремления сэкономить до 3 миллиардов долларов ежегодных расходов, Shell в последние месяцы вышла из европейского бизнеса по торговле электроэнергией и нескольких оффшорных ветроэнергетических и низкоуглеродистых проектов. Она также выставила на продажу американские солнечные активы и пересмотрела свой гигантский нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Сингапуре.
Shell также провела сокращение персонала по всей компании, в том числе в своем подразделении низкоуглеродистых решений.
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