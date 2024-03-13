Нефтегазовый гигант Shell объявил о массовых сокращениях — Finance.ua

Нефтегазовый гигант Shell объявил о массовых сокращениях Сегодня 20:43 — Фондовый рынок

Нефтегазовый гигант Shell объявил о массовых сокращениях

Британский нефтегазовый гигант Shell сократит как минимум 20% рабочих мест в одном из отделов. Компания продолжает реструктурировать свои бизнес-подразделения, стремясь сократить издержки.

Об этом пишет Bloomberg

Сокращения коснутся отдела, занимающегося слияниями и поглощениями. Компания продолжает процесс реструктуризации своих бизнес-подразделений с целью сокращения издержек и достижения экономии 2−3 млрд долларов.

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Новая волна сокращений коснется подразделения, которое меньше всего пострадало от предыдущих увольнений в компании. Как отмечается, численность отдела, занимающегося слияниями и поглощениями, составляет несколько сотен человек.

В январе 2023 года новый генеральный директор компании Shell Ваэл Сава сказал, что будет «безжалостным» в увеличении эффективности и прибыльности компании для акционеров. По словам финансового директора Шинейда Гормана, уже в феврале нефтегазовый гигант достиг экономии более чем в миллиард долларов. В 2022 году численность персонала Shell увеличилась с 83 до 93 тысяч человек.

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