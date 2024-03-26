«Газпром» выкупает активы Shell у «Сахалин-2» за 1 миллиард долларов — Finance.ua

«Газпром» выкупает активы Shell у «Сахалин-2» за 1 миллиард долларов Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

Подконтрольная «Газпрому» компания «Сахалинский проект» приобрела 27,45% акций у оператора проекта «Сахалин-2», ранее принадлежавших Shell, примерно за 1 млрд долл.

Об этом пишет Reuters.

Ранее соответствующая доля Sakhalin Energy принадлежала британско-нидерландской компании Shell, а купить ее планировал «Новатек».

Однако российское правительство без объяснений официально отменило свое распоряжение годичной давности о продаже пакета акций конкуренту «Газпрома» «Новатеку».

«российское правительство заявило поздно в понедельник, что 27,5% акций Sakhalin Energy планируется продать компании под названием Sakhalin Project за 94,8 млрд рублей (1,02 млрд долл.).

Еще в 2022 году представители Shell утверждали, что существует риск, что россия национализирует иностранные активы, поскольку правитель путин неоднократно заявлял, что москва отомстит США и их союзникам за замораживание российских активов и другие санкции.

В июне 2022 года компания-оператор «Сахалин-2» указом правителя была превращена в российскую структуру.

Затем Shell, а также Mitsui и Mitsubishi попросили оставить свои доли, если они этого хотят.

Економічна Правда По материалам:

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