«Газпром» выкупает активы Shell у «Сахалин-2» за 1 миллиард долларов — Finance.ua
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«Газпром» выкупает активы Shell у «Сахалин-2» за 1 миллиард долларов

Фондовый рынок
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Подконтрольная «Газпрому» компания «Сахалинский проект» приобрела 27,45% акций у оператора проекта «Сахалин-2», ранее принадлежавших Shell, примерно за 1 млрд долл.
Об этом пишет Reuters.
Ранее соответствующая доля Sakhalin Energy принадлежала британско-нидерландской компании Shell, а купить ее планировал «Новатек».
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Однако российское правительство без объяснений официально отменило свое распоряжение годичной давности о продаже пакета акций конкуренту «Газпрома» «Новатеку».
«российское правительство заявило поздно в понедельник, что 27,5% акций Sakhalin Energy планируется продать компании под названием Sakhalin Project за 94,8 млрд рублей (1,02 млрд долл.).
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Еще в 2022 году представители Shell утверждали, что существует риск, что россия национализирует иностранные активы, поскольку правитель путин неоднократно заявлял, что москва отомстит США и их союзникам за замораживание российских активов и другие санкции.
В июне 2022 года компания-оператор «Сахалин-2» указом правителя была превращена в российскую структуру.
Затем Shell, а также Mitsui и Mitsubishi попросили оставить свои доли, если они этого хотят.
По материалам:
Економічна Правда
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