В Украине национализировали 6 предприятий, принадлежавших российским предпринимателям — Finance.ua

В Украине национализировали 6 предприятий, принадлежавших российским предпринимателям Сегодня 04:30 — Казна и Политика

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к совладельцам российской корпорации «Группа Полипластик». В доход государства взысканы корпоративные права 6 украинских предприятий, среди которых два трубных завода.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора

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«Группа Полипластик» — крупный промышленный конгломерат, специализирующийся на производстве высокотехнологичных полимерных труб и композитных полимерных материалов. Имеет в своей структуре научно-исследовательскую базу для проведения исследований и разработок в сфере композитных полимеров, у которых широкий круг применения — начиная с производства полимерных труб и заканчивая производством комплектующих частей к стрелковому оружию.

Расследованием установлено, что владельцы конгломерата поддерживают захватническую политику государства-агрессора. Они материально-технически обеспечивают функционирование оккупационных администраций полуострова Крым, участвуют в разработке материала для усовершенствования образца стрелкового оружия, поставляемого по заказу министерства обороны рф. Также владельцы корпорации поставляют полимеры на предприятия военно-промышленного комплекса рф.

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Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи Главного следственного управления СБУ при оперативном сопровождении сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБУ.

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