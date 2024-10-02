В Украине национализировали 6 предприятий, принадлежавших российским предпринимателям — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине национализировали 6 предприятий, принадлежавших российским предпринимателям

Казна и Политика
11
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к совладельцам российской корпорации «Группа Полипластик». В доход государства взысканы корпоративные права 6 украинских предприятий, среди которых два трубных завода.
Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора
Читайте также
«Группа Полипластик» — крупный промышленный конгломерат, специализирующийся на производстве высокотехнологичных полимерных труб и композитных полимерных материалов. Имеет в своей структуре научно-исследовательскую базу для проведения исследований и разработок в сфере композитных полимеров, у которых широкий круг применения — начиная с производства полимерных труб и заканчивая производством комплектующих частей к стрелковому оружию.
Расследованием установлено, что владельцы конгломерата поддерживают захватническую политику государства-агрессора. Они материально-технически обеспечивают функционирование оккупационных администраций полуострова Крым, участвуют в разработке материала для усовершенствования образца стрелкового оружия, поставляемого по заказу министерства обороны рф. Также владельцы корпорации поставляют полимеры на предприятия военно-промышленного комплекса рф.
Читайте также
Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи Главного следственного управления СБУ при оперативном сопровождении сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБУ.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.