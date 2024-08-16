Национализированному «Аэрок» вернули 244 млн грн арестованных средств с процентами — Finance.ua

Национализированному «Аэрок» вернули 244 млн грн арестованных средств с процентами
Компании «Аэрок» после национализации вернули арестованные средства в 243,9 млн грн, включая 47 млн грн начисленных процентов за время, пока актив находился в управлении АРМА.
Об этом сообщила глава Нацагентства Елена Дума.
«Аэрок» — один из ключевых игроков на рынке газобетонных изделий.
Денежные средства были арестованы на счетах ООО «Аэрок», когда компания еще принадлежала владельцам, связанным со страной-агрессором.
После национализации предприятия и перехода его в собственность государства решением суда арест был снят, и АРМА смогло вернуть средства уже государственному предприятию.
Ожидается, что эти средства помогут возобновить деятельность предприятия, выплатить зарплаты работникам и уплатить налоги.
ООО «Аэрок» — один из крупнейших производителей газобетонных изделий в Украине. Имеет мощности в Киевской и Львовской областях. В 2023 году Высший антикоррупционный суд передал предприятие в ФГИУ. До этого «Аэрок» через «Группу ЛСР» (рф) принадлежал подсанкционному российскому бизнесмену Андрею Молчанову.
В управлении ФГИУ сейчас находится 753 санкционных актива. Около 30% из них находятся на временно оккупированных территориях. По всем остальным объектам фонд работает над «юридической очисткой» и подготовкой к реализации.
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