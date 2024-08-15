Правительство утвердило план реализации Стратегии возврата активов — Finance.ua

Правительство утвердило план реализации Стратегии возврата активов Сегодня 12:44 — Казна и Политика

Правительство утвердило план реализации Стратегии возврата активов

Кабинет Министров утвердил план мер по реализации Стратегии возвращения активов на 2024−2025 годы.

Об этом идет речь на сайте КМУ.

Согласно распоряжению, министерствам и другим центральным органам исполнительной власти следует ежегодно подавать до 10 февраля Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, отчет о состоянии выполнения плана мер.

План предусматривает реализацию 4 стратегических целей

1. Совершенствование законодательства в сфере возврата активов:

проведение исследования о границах расширения сферы применения гражданской конфискации;

разработка и представление Кабинету Министров законопроекта о взыскании в доход государства активов лиц, причастных к совершению уголовных правонарушений и уклоняющихся от уголовного правосудия до вынесения приговора;

проведение анализа положений Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, Конвенции ООН против коррупции, Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности в части правил применения конфискации активов с целью их имплементации в национальное законодательство и т. д.

2. Усиление институциональных возможностей правоохранительных органов и других государственных органов, деятельность которых направлена ​​на осуществление мер по возврату активов:

разработка и представление Кабинету Министров законопроекта о расширении доступа к дополнительным источникам информации, необходимых для эффективного выявления и розыска активов;

введение АРМА в постоянное использование автоматизированной системы анализа данных из открытых источников, реестров и банков данных для выявления и розыска активов;

разработка программного обеспечения и внедрение технического оборудования электронной защищенной системы обмена информацией между АРМА, органами и органами досудебного расследования и т. д. ).

3. Усиление межведомственного сотрудничества и обмена данными:

проведение анализа состояния законодательного регулирования с целью определения порядка функционирования системы возврата активов в Украину, незаконно выведенных в иностранные государства;

проведение обучения, тренингов с целью повышения квалификации работников органов и судей;

разработка перечней актуальных вопросов и формирование опросников для иностранных государств, их уполномоченных лиц, представителей межгосударственных организаций и т. п. ).

4. Усиление международного сотрудничества:

проведение анализа международной практики создания государствами общих групп с целью поиска и возврата активов;

обеспечение участия в международных конференциях, семинарах, рабочих совещаниях по возврату в Украину незаконно выведенных в иностранные государства активов;

заключение договоров/меморандумов с правительствами таких государств по обмену информацией;

разработка и издание совместного приказа о внутреннем распределении возвращенных в пользу государства активов и т. п. ).

borgexpert По материалам:

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