Правительство утвердило план реализации Стратегии возврата активов — Finance.ua

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Правительство утвердило план реализации Стратегии возврата активов

Казна и Политика
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Правительство утвердило план реализации Стратегии возврата активов
Правительство утвердило план реализации Стратегии возврата активов
Кабинет Министров утвердил план мер по реализации Стратегии возвращения активов на 2024−2025 годы.
Об этом идет речь на сайте КМУ.
Согласно распоряжению, министерствам и другим центральным органам исполнительной власти следует ежегодно подавать до 10 февраля Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, отчет о состоянии выполнения плана мер.

План предусматривает реализацию 4 стратегических целей

1. Совершенствование законодательства в сфере возврата активов:
  • проведение исследования о границах расширения сферы применения гражданской конфискации;
  • разработка и представление Кабинету Министров законопроекта о взыскании в доход государства активов лиц, причастных к совершению уголовных правонарушений и уклоняющихся от уголовного правосудия до вынесения приговора;
  • проведение анализа положений Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, Конвенции ООН против коррупции, Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности в части правил применения конфискации активов с целью их имплементации в национальное законодательство и т. д.
2. Усиление институциональных возможностей правоохранительных органов и других государственных органов, деятельность которых направлена ​​на осуществление мер по возврату активов:
  • разработка и представление Кабинету Министров законопроекта о расширении доступа к дополнительным источникам информации, необходимых для эффективного выявления и розыска активов;
  • введение АРМА в постоянное использование автоматизированной системы анализа данных из открытых источников, реестров и банков данных для выявления и розыска активов;
  • разработка программного обеспечения и внедрение технического оборудования электронной защищенной системы обмена информацией между АРМА, органами и органами досудебного расследования и т. д.).
3. Усиление межведомственного сотрудничества и обмена данными:
  • проведение анализа состояния законодательного регулирования с целью определения порядка функционирования системы возврата активов в Украину, незаконно выведенных в иностранные государства;
  • проведение обучения, тренингов с целью повышения квалификации работников органов и судей;
  • разработка перечней актуальных вопросов и формирование опросников для иностранных государств, их уполномоченных лиц, представителей межгосударственных организаций и т. п.).
4. Усиление международного сотрудничества:
  • проведение анализа международной практики создания государствами общих групп с целью поиска и возврата активов;
  • обеспечение участия в международных конференциях, семинарах, рабочих совещаниях по возврату в Украину незаконно выведенных в иностранные государства активов;
  • заключение договоров/меморандумов с правительствами таких государств по обмену информацией;
  • разработка и издание совместного приказа о внутреннем распределении возвращенных в пользу государства активов и т. п.).
По материалам:
borgexpert
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