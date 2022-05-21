В Украине начинают работать ранее закрытые предприятия: Шмыгаль озвучил цифры — Finance.ua

В Украине начинают работать ранее закрытые предприятия: Шмыгаль озвучил цифры

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В Украине начинают работать ранее закрытые предприятия: Шмыгаль озвучил цифры

Число отечественных предприятий, полностью остановивших деятельность, сократилось с начала войны с 32% до 17%.

Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Дерегуляция, уменьшение налогов, кредиты под 0%, помощь с логистикой — все это позволило значительной части бизнеса вернуться к работе. Количество предприятий, полностью остановивших деятельность, сократилось почти вдвое по сравнению с началом военных действий — с 32% до 17%. За последние месяцы открыто более 20 тыс. новых ФЛП. Это фактически соответствует показателям 2021 года», — сказал он.

Шмыгаль рассказал, что более 215 тыс. предприятий выбрали переход на новую налоговую систему, по которой ставка составляет всего 2%. Это более 44 тыс. юридических лиц и 173 тыс. физических лиц-предпринимателей.

«Благодаря расширению программ кредитования под 0% мы наблюдаем существенный рост объемов кредитования, в том числе на инвестиционные цели. С 24 февраля этого года почти 6 тыс. бизнесов по всей стране воспользовались этой программой, а общая сумма кредитования составила 20,5 млрд грн», — добавил премьер-министр.

Справка Finance.ua:

44% украинских бизнесов возобновили работу после вторжения россии;

в Украине сотрудники налоговой службы могут прийти к ФЛП с проверкой по обеспечению возможности рассчитываться платежной картой.

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