Майже кожен другий бізнес повернувся до роботи — Finance.ua

Майже кожен другий бізнес повернувся до роботи
44% українських бізнесів відновили роботу після вторгнення рф.
Про це свідчать результати опитування Опендатаботу серед підписників телеграм-каналу «Опендатамедіа». В опитуванні взяло участь понад 2 тисячі респондентів.
Так, 44% учасників відповіли, що їх бізнес повернувся до роботи.
Раншіе Європейська Бізнес Асоціація також проводила аналогічне опитування. Тоді 28% директорів компаній повідомили, що їх бізнес повністю відновив роботу.
Водночас більшість, а саме 68% компаній, працюють наразі частково або з деякими обмеженнями.
Довідка Finance.ua:
- за попередніми даними, станом на 21 квітня у столиці працює понад 2 тис. продовольчих магазинів, 40 ринків, 61 пекарня та понад 520 кавʼярень;
- нагадаємо, що знайти мапи працюючих бізнесів (аптек, продовольчих магазинів, СТО, зоомагазинів тощо) можна у застосунку «Київ Цифровий»;
- опитування також засвідчило, що серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59% (у березні таких було 46%).
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