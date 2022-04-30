Майже кожен другий бізнес повернувся до роботи — Finance.ua

Майже кожен другий бізнес повернувся до роботи

Вчора 08:37 — Особисті фінанси

44% українських бізнесів відновили роботу після вторгнення рф.

Про це свідчать результати опитування Опендатаботу серед підписників телеграм-каналу «Опендатамедіа» . В опитуванні взяло участь понад 2 тисячі респондентів.

Так, 44% учасників відповіли, що їх бізнес повернувся до роботи.

Раншіе Європейська Бізнес Асоціація також проводила аналогічне опитування. Тоді 28% директорів компаній повідомили, що їх бізнес повністю відновив роботу.

Водночас більшість, а саме 68% компаній, працюють наразі частково або з деякими обмеженнями.

Довідка Finance.ua:

за попередніми даними, станом на 21 квітня у столиці працює понад 2 тис. продовольчих магазинів, 40 ринків, 61 пекарня та понад 520 кавʼярень;

нагадаємо, що знайти мапи працюючих бізнесів (аптек, продовольчих магазинів, СТО, зоомагазинів тощо) можна у застосунку «Київ Цифровий»;

(аптек, продовольчих магазинів, СТО, зоомагазинів тощо) можна у застосунку «Київ Цифровий»; опитування також засвідчило, що серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59% (у березні таких було 46%).

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.