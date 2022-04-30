Майже кожен другий бізнес повернувся до роботи — Finance.ua
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Майже кожен другий бізнес повернувся до роботи

Вчора 08:37Особисті фінанси
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44% українських бізнесів відновили роботу після вторгнення рф.
Про це свідчать результати опитування Опендатаботу серед підписників телеграм-каналу «Опендатамедіа». В опитуванні взяло участь понад 2 тисячі респондентів.
Так, 44% учасників відповіли, що їх бізнес повернувся до роботи.
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Раншіе Європейська Бізнес Асоціація також проводила аналогічне опитування. Тоді 28% директорів компаній повідомили, що їх бізнес повністю відновив роботу.
Водночас більшість, а саме 68% компаній, працюють наразі частково або з деякими обмеженнями.

Довідка Finance.ua:

  • за попередніми даними, станом на 21 квітня у столиці працює понад 2 тис. продовольчих магазинів, 40 ринків, 61 пекарня та понад 520 кавʼярень;
  • нагадаємо, що знайти мапи працюючих бізнесів (аптек, продовольчих магазинів, СТО, зоомагазинів тощо) можна у застосунку «Київ Цифровий»;
  • опитування також засвідчило, що серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59% (у березні таких було 46%).
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: Finance.ua
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