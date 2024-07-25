В Украине начинается второй этап реформы конкурентного законодательства — Finance.ua

В Украине начинается второй этап реформы конкурентного законодательства Сегодня 09:31

В Украине начинается второй этап реформы конкурентного законодательства

Антимонопольный комитет Украины начинает второй этап реформы законодательства по защите конкуренции, предусмотренной обязательствами Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Об этом во время обсуждения наработок в рамках второго этапа реформирования сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.

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«Завершением первого этапа можно считать принятие Закона 3295-ІХ, который был проголосован Верховной Радой и подписан Президентом Украины в сентябре 2023 года. После этого в достаточно быстром темпе были исполнены все обязательства Антимонопольного комитета по принятию 7 нормативных правовых актов, которые в дальнейшем будут способствовать имплементации европейских норм конкурентного права. Сегодня мы представляем ряд наработок в рамках второго этапа реформирования конкурентного законодательства», — сказал Кириленко.

Что предусмотрено

Второй этап реформы защиты экономической конкуренции предусматривает имплементацию требований Директивы 1/2019 и введение изменений в законодательство относительно материального права, в частности, в сфере антиконкурентных согласованных действий, злоупотребление монопольным положением, злоупотребление более выгодной переговорной позицией. А также ключевые изменения в применении норм процессуального права.

«Это будет касаться и антиконкурентных согласований, и злоупотреблений монопольным положением. Также вместе с судебной ветвью и депутатами мы доработали для дальнейшей практической имплементации и внедрения нормы по осуществлению судебного контроля за соблюдением определений на проведение проверок», — добавил Кириленко.

По его убеждению, расширение и углубление полномочий АМКУ не повлияет на количество проверок и соответственно рассмотренных дел и прекращенных нарушений.

«Я понимаю обеспокоенность субъектов хозяйствования относительно количества проводимых проверок. Но я четко отмечу: расширенные полномочия не будут точно означать злоупотребления со стороны конкурентного ведомства в отношении субъектов хозяйствования. И проведение проверок, их необходимость будут четко аргументированы», — заверил глава антимонопольного ведомства.

Укрінформ По материалам:

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