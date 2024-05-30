АМКУ создал государственный реестр нарушителей конкурентного законодательства — Finance.ua

АМКУ создал государственный реестр нарушителей конкурентного законодательства Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Антимонопольный комитет создал Государственный реестр субъектов ведения хозяйства, привлеченных к ответственности за искажение результатов торгов, аукционов, конкурсов, тендеров. Реестр работает в тестовом режиме.

Как пояснили в Комитете, создание реестра предусмотрено законом о защите экономической конкуренции. Определено, что Антимонопольный комитет ведет и обнародует единый открытый Государственный реестр субъектов хозяйствования, привлеченных к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, аукционов, конкурсов, тендеров.

В настоящее время АМКУ вносит субъектов хозяйствования, совершивших такие нарушения, в Сводные сведения об искажении результатов торгов , которые постоянно обновляются на вебсайте Комитета. Однако формат документа неудобен для пользователей, что создает дополнительные барьеры доступа к информации.

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Чтобы обеспечить оптимальную открытость информации о нарушителях, Комитет в тестовом режиме разработал госреестр и обеспечил доступ к нему.

Теперь пользователи могут оперативно отслеживать информацию о наличии или отсутствии участников торгов в перечне нарушителей законодательства о защите экономической конкуренции. Также в реестре можно производить поисковые запросы, выборку информации по многим критериям, формировать выписки и т. д.

Как сообщалось, согласно закону о публичных закупках, если предприятие в течение последних трех лет привлекалось к ответственности за нарушения, касающиеся искажения результатов торгов (тендеров), заказчик обязан отклонить его тендерное предложение.

Укрінформ По материалам:

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