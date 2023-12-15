АМКУ определился, как будет штрафовать по-новому нарушителей конкурентного законодательства — Finance.ua

АМКУ определился, как будет штрафовать по-новому нарушителей конкурентного законодательства
Антимонопольный комитет Украины по результатам общественного обсуждения утвердил проект порядка определения размера штрафа, налагаемого за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.
Об этом идет речь на сайте комитета.
В частности, в ходе общественного обсуждения проекта, состоявшегося в режиме электронных консультаций, АМКУ получил замечания и предложения Ассоциации юристов Украины. Из них учтены предложения:
- О дифференциации подходов к определению базового размера штрафа в случаях горизонтальных и вертикальных согласованных действий хозяйствующих субъектов (максимальные размеры базового штрафа должны устанавливаться в случаях антиконкурентных согласованных действий между конкурентами);
- Об учете географического масштаба нарушения;
- Об установлении фиксированного размера штрафа за нарушение правил контроля над концентрациями субъектов хозяйствования в случаях, когда на территории Украины деятельность ведет только один участник концентрации или когда участники концентрации действуют на разных и несовместимых рынках.
«По результатам согласования проекта с заинтересованными министерствами и ведомствами учтено предложение Министерства цифровой трансформации об уточнении средств передачи представления с предварительными выводами и предложение Министерства финансов о расширении круга источников сведений, которые принимаются во внимание при определении предельного размера штрафа», — сообщили в комитете.
Отмечается, что порядок предусматривает установление прозрачных и четких основ определения размера штрафа, налагаемого за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, основанные на подходах Организации экономического сотрудничества и развития, ЕС.
Проектом порядка определяются, в частности:
- общие подходы к определению размера штрафов за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции;
- этапы определения размера штрафа;
- подходы к определению базового размера штрафа на основе экономических показателей;
- отягчающие и смягчающие обстоятельства, согласно которым корректируется базовый размер штрафа;
- другие обстоятельства, влияющие на размер штрафа;
- механизмы установления предельного размера штрафа.
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