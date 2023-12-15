АМКУ определился, как будет штрафовать по-новому нарушителей конкурентного законодательства — Finance.ua

АМКУ определился, как будет штрафовать по-новому нарушителей конкурентного законодательства Сегодня 19:32

АМКУ определился, как будет штрафовать по-новому нарушителей конкурентного законодательства

Антимонопольный комитет Украины по результатам общественного обсуждения утвердил проект порядка определения размера штрафа, налагаемого за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом идет речь на сайте комитета.

В частности, в ходе общественного обсуждения проекта, состоявшегося в режиме электронных консультаций, АМКУ получил замечания и предложения Ассоциации юристов Украины. Из них учтены предложения:

О дифференциации подходов к определению базового размера штрафа в случаях горизонтальных и вертикальных согласованных действий хозяйствующих субъектов (максимальные размеры базового штрафа должны устанавливаться в случаях антиконкурентных согласованных действий между конкурентами); Об учете географического масштаба нарушения; Об установлении фиксированного размера штрафа за нарушение правил контроля над концентрациями субъектов хозяйствования в случаях, когда на территории Украины деятельность ведет только один участник концентрации или когда участники концентрации действуют на разных и несовместимых рынках.

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«По результатам согласования проекта с заинтересованными министерствами и ведомствами учтено предложение Министерства цифровой трансформации об уточнении средств передачи представления с предварительными выводами и предложение Министерства финансов о расширении круга источников сведений, которые принимаются во внимание при определении предельного размера штрафа», — сообщили в комитете.

Отмечается, что порядок предусматривает установление прозрачных и четких основ определения размера штрафа, налагаемого за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, основанные на подходах Организации экономического сотрудничества и развития, ЕС.

Проектом порядка определяются, в частности:

общие подходы к определению размера штрафов за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции;

этапы определения размера штрафа;

подходы к определению базового размера штрафа на основе экономических показателей;

отягчающие и смягчающие обстоятельства, согласно которым корректируется базовый размер штрафа;

другие обстоятельства, влияющие на размер штрафа;

механизмы установления предельного размера штрафа.

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