АМКУ определился, как будет штрафовать по-новому нарушителей конкурентного законодательства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

АМКУ определился, как будет штрафовать по-новому нарушителей конкурентного законодательства

16
АМКУ определился, как будет штрафовать по-новому нарушителей конкурентного законодательства
АМКУ определился, как будет штрафовать по-новому нарушителей конкурентного законодательства
Антимонопольный комитет Украины по результатам общественного обсуждения утвердил проект порядка определения размера штрафа, налагаемого за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.
Об этом идет речь на сайте комитета.
В частности, в ходе общественного обсуждения проекта, состоявшегося в режиме электронных консультаций, АМКУ получил замечания и предложения Ассоциации юристов Украины. Из них учтены предложения:
  1. О дифференциации подходов к определению базового размера штрафа в случаях горизонтальных и вертикальных согласованных действий хозяйствующих субъектов (максимальные размеры базового штрафа должны устанавливаться в случаях антиконкурентных согласованных действий между конкурентами);
  2. Об учете географического масштаба нарушения;
  3. Об установлении фиксированного размера штрафа за нарушение правил контроля над концентрациями субъектов хозяйствования в случаях, когда на территории Украины деятельность ведет только один участник концентрации или когда участники концентрации действуют на разных и несовместимых рынках.
Читайте также
«По результатам согласования проекта с заинтересованными министерствами и ведомствами учтено предложение Министерства цифровой трансформации об уточнении средств передачи представления с предварительными выводами и предложение Министерства финансов о расширении круга источников сведений, которые принимаются во внимание при определении предельного размера штрафа», — сообщили в комитете.
Отмечается, что порядок предусматривает установление прозрачных и четких основ определения размера штрафа, налагаемого за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, основанные на подходах Организации экономического сотрудничества и развития, ЕС.
Проектом порядка определяются, в частности:
  • общие подходы к определению размера штрафов за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции;
  • этапы определения размера штрафа;
  • подходы к определению базового размера штрафа на основе экономических показателей;
  • отягчающие и смягчающие обстоятельства, согласно которым корректируется базовый размер штрафа;
  • другие обстоятельства, влияющие на размер штрафа;
  • механизмы установления предельного размера штрафа.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.