Выплата пенсий и пособий госбанками: АМКУ предлагает Кабмину разобраться с монополией — Finance.ua
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Выплата пенсий и пособий госбанками: АМКУ предлагает Кабмину разобраться с монополией

Казна и Политика
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Антимонопольный комитет Украины подал правительству предложения, касающиеся изменений в законодательство и нормативные акты для допуска частных и не включенных в перечень системно важных банков для предоставления агентских и банковских услуг на условиях полноценной конкуренции с государственными и системно важными.
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
«Цель направления предложений состоит в создании равных и прозрачных условий для предоставления банковских и агентских услуг, что будет способствовать формированию условий для развития конкуренции между банками всех форм собственности…» — говорится в сообщении на сайте комитета.
Подчеркивается, что это расширит выбор банковских и агентских услуг для населения и бизнеса по цене и качеству предоставленной услуги.
Речь идет, в частности, о таких услугах, как выплаты пенсий, денежного пособия, пособия по рождению ребенка, грантов и микрогрантов на создание или развитие бизнеса, жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Как считают в АМКУ, подобная «монополия» госбанков на услуги негативно сказывается на конкурентоспособности других банков и может привести к «притеснениям прав физических и юридических лиц по выбору банковского учреждения для получения соответствующих … услуг по приемлемым для них условиям обслуживания».

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По материалам:
Економічна Правда
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