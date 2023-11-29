Новый глава АМКУ рассказал, как будут проверять бизнес — Finance.ua

Новый глава АМКУ рассказал, как будут проверять бизнес Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Новый глава АМКУ рассказал, как будут проверять бизнес

Антимонопольный комитет будет уведомлять бизнес о проведении проверки, этот процесс не будет похож на следственные действия.

Об этом в интервью Forbes сказал новоназначенный глава АМКУ Павел Кириленко, комментируя законодательные расширения функций Комитета.

Кириленко объяснил, что есть случаи, когда бизнес пытается скрыть определенную информацию о бенефициарах, происхождении средств или предоставляет ее не в полном объеме. По его словам, особенно это касается крупного бизнеса, который может привлечь профессиональных юристов, которые понимают, как сформулировать ответ, чтобы затянуть процесс.

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Проверки с выездом к субъекту хозяйствования могут проводиться в случае, если АМКУ не сможет получить информацию иным образом, отметил Кириленко.

Он отметил, что этот процесс не будет похож на следственные действия. Этим будут заниматься работники структурных подразделений Антимонопольного комитета. Алгоритм работы еще формируется.

По словам Кириленко, бизнес будет сообщать о проведении проверки после разрешения суда на ее проведение.

Работники АМКУ должны беспрепятственно заходить в помещение и могут изымать необходимые документы, электронные носители и при необходимости опломбировать помещение, где проводилась проверка.

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«Речь не идет о среднем или малом бизнесе. Такое действие может потребоваться при рассмотрении дел крупных промышленных групп», — добавил Кириленко.

Напомним, в августе этого года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию деятельности Антимонопольного комитета Украины».

Этот закон, в частности, предусматривает, что на основании судебного решения хозяйственного суда АМКУ при проведении проверок сможет получать беспрепятственный доступ к помещениям предприятий, учреждений и организаций, к местам хранения информации, находящейся во владении и/или пользовании субъектов хозяйствования, объединений, органов власти, органов местного самоуправления (компьютеров, серверов, сейфов и т. п. )

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АМКУ также разрешили копировать информацию, налагать арест или изымать предметы или другие носители информации, документы, в том числе их оригиналы, опломбировать (опечатывать) помещения.

В то же время, при подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты исключили некоторые нормы. В частности, о праве АМКУ на основании решения хозсуда проверять места жительства и другие владения физлиц, эта норма остается только для юрлиц.

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