АМКУ разрешил «Укрнафте» управлять сетью АЗС «Татнефть» — Finance.ua

АМКУ разрешил «Укрнафте» управлять сетью АЗС «Татнефть» Сегодня 11:29 — Фондовый рынок

АМКУ разрешил «Укрнафте» управлять сетью АЗС «Татнефть»

Антимонопольный комитет разрешил ОАО «Укрнафта» получить более 50% акций компаний, связанных с подсанкционным ОАО «Татнефть». В частности, в управление переходят 115 автозаправочных станций.

Об этом сообщается на сайте АРМА.

В ведомстве пояснили, что компании были арестованы в рамках уголовного производства, позже — в июле — решением Шевченковского районного суда Киева переданы в управление АРМА.

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«По инициативе АРМА и Укрнафта АМКУ предоставил разрешение на концентрацию для управления арестованными российскими АЗС ООО „Татнефть-АЗС-Украина“. Теперь ПАО „Укрнафта“ будет иметь правовые основания для управления сетью АЗС ООО „Татнефть-АЗС-Украина“. В общем, кроме движимого и недвижимого имущества, речь идет о 115 автозаправочных станциях», — резюмировали в Агентстве.

Ранее глава АРМА Елена Дума рассказывала о том, что после подписания договора, Укрнафта обязуется повысить эффективность работы АЗС, что увеличит поступление средств в государственный бюджет, а также обеспечит сохранность активов.

АРМА, со своей стороны, будет контролировать эффективность управления этими активами

УНН По материалам:

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