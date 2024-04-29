В Украине начали внедрять Единый государственный реестр адресов в регионах — Finance.ua

В Украине начали внедрять Единый государственный реестр адресов в регионах Сегодня 09:30 — Казна и Политика

В Украине начали внедрять Единый государственный реестр адресов в регионах

В Украине начали внедрять Единый государственный реестр адресов (ЕДРА), цель которого — упорядочить данные адресации объектов недвижимости как в контексте градостроительства, так и в контексте имущественных прав.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

«Информация из ЕГРА будет обеспечивать взаимодействие между информационными системами на разных уровнях управления. Это позволит гражданам иметь достоверные данные в реестре и получать ряд нужных социальных и административных услуг: регистрацию места жительства, получение льгот или субсидии», — говорится в сообщении.

Также данный реестр обезопасит от мошенничества прав собственности на недвижимость.

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Напомним, недавно Правительство Украины приняло Постановление о создании Единого государственного реестра адресов (ЕДРА). Его цель состоит в систематизации адресной информации и создании единственного достоверного источника адресных данных, где будет содержаться информация о каждом населенном пункте, каждой улице и каждом номере здания. ЕГРА — это один из базовых реестров в соответствии с Законом Украины «О публичных электронных реестрах».

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