В Украине начали финансирование пенсий за сентябрь — Finance.ua

В Украине начали финансирование пенсий за сентябрь Сегодня 15:26 — Казна и Политика

Пенсионный фонд Украины приступил к финансированию пенсионных выплат за сентябрь 2022 года.

Выплаты будут идти по графику.

«1 сентября согласно утвержденному графику начато финансирование пенсий за сентябрь. На пенсионные выплаты через АО „Укрпочта“ направлено 2,4 млрд грн», — говорится в сообщении.

Напомним, украинцы, не имеющие достаточно стажа для пенсии, имеют полное право на социальную пенсию по возрасту. Такие выплаты можно оформить по достижении 65 лет.

Справка Finance.ua:

с 1 июля 2022 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — с 2481 гривны до 2600 гривен. Соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий.



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