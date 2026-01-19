0 800 307 555
В Украине начали аудит всех Пунктов несокрушимости

В Украине функционирует 13 530 пунктов несокрушимости.
В Украине начали проводить аудит всех «Пунктов несокрушимости».
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
По словам Кулебы, в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру государство проводит системную проверку Пунктов несокрушимости, чтобы граждане имели достоверную информацию о местах, где можно получить помощь в случае чрезвычайных ситуаций.
Все Пункты несокрушимости постоянно обновляются и верифицированы, а актуальные данные отображаются в приложении «Дия».
«Через „Дию“ можно быстро найти ближайший Пункт несокрушимости к своему местонахождению. В настоящее время проводится аудит всех пунктов, поэтому отзывы и комментарии в приложении помогут оперативно выявлять и устранять недостатки», — отметил он.
К сети Пунктов несокрушимости могут приобщаться и предприниматели. Заведения, которые могут выполнять соответствующие функции, могут пройти регистрацию на сайте nezlamnist.gov.ua. После проверки пункт будет отображен на общегосударственной карте.

Сколько Пунктов несокрушимости работает в Украине

На сегодня в Украине функционирует 13 530 Пунктов несокрушимости. Из них 10 658 работают в постоянном режиме, еще 2872 готовы к открытию при необходимости. Только за первые две недели января эти пункты посетили около 119 тысяч человек.
В каждой общине информация о том, где при необходимости можно получить тепло, свет и связь должна быть понятной и достоверной.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что на фоне массированных атак рф по энергетической инфраструктуре в Украине меняют правила комендантского часа.
Украинцам разрешат передвигаться по улицам в ночное время, но исключительно с целью добраться до Пунктов несокрушимости.
