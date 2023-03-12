В Украине набирают популярность бесконтактные и токенизированные карты — Finance.ua

В Украине набирают популярность бесконтактные и токенизированные карты Сегодня 13:24 — Финтех и Карты

В Украине набирают популярность бесконтактные и токенизированные карты

Из-за войны, снижения активности бизнеса и временной оккупации отдельных территорий платежная инфраструктура претерпела сокращение по сравнению с довоенным временем. Также набирают популярность бесконтактные и токенизированные карты.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Количество платежных терминалов в торговой и сервисной сети по сравнению с январем 2022 года было меньше на 6,5% и составило 359,2 тыс. [из них 348,1 тыс. (96,9%) — бесконтактные терминалы]. В течение мая — декабря 2022 года наблюдался постепенный рост количества таких устройств, однако уровень довоенного января пока не достигнут.

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В то же время количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, в частности в сети Интернет, в декабре 2022 года уже превысило довоенный уровень и составило 316,2 тыс. (в январе 2022 года — 314,1 тыс.).

Из-за временной оккупации отдельных территорий сократилось и количество работающих банкоматов — до 15,6 тыс. в декабре 2022 года (это на 15% меньше по сравнению с довоенным январем).

Общее количество карт, эмитированных украинскими банками, по состоянию на 01 января 2023 года составило 109,8 млн. Это на 20% больше, чем в довоенном январе 2022 года.

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Количество платежных карт, которые использовали для осуществления расходных операций в декабре 2022 года, составило 46,3 млн (т.е. активными были 42,2% эмитированных карт).

По сравнению с январем 2022 года в декабре 2022 года произошло незначительное уменьшение количества активных платежных карт — на 4%.

В то же время в течение 2022 года продолжилась тенденция прошлых лет относительно роста количества бесконтактных активных платежных карт. Их количество в декабре 2022 года увеличилось почти на треть (на 29%) по сравнению с январем — с 20,3 млн шт. до 26,1 млн шт. карт. В общей сложности более половины (56,5%) активных платежных карт — бесконтактные.

Также сохраняют свою популярность и токенизированные платежные карты. Среди всех активных карт их доля в декабре 2022 года составила 17,1% (в январе 2022 года — 16,3%). То есть, как и в начале 2022 года, токенизирована примерно каждая шестая активная платежная карта

Благодаря этому только седьмая часть операций (15,3% по сумме и 13,5% по количеству) в мае — декабре 2022 года осуществлялась в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты (в мае — январе 2021 года доля таких операций по количеству и сумме составила более 22%). Остальные операции были бесконтактными (с использованием бесконтактных карт или при помощи смартфонов и других гаджетов). Их сумма за май — декабрь 2022 составила более 759 млрд грн (за аналогичный период 2021 года — 495,4 млрд грн).

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