Превысил лимит на карте: как действовать в такой ситуации за границей — Finance.ua

Превысил лимит на карте: как действовать в такой ситуации за границей Сегодня 10:09 — Финтех и Карты

Превысил лимит на карте: как действовать в такой ситуации за границей

Украинцы начали жаловаться на то, что, несмотря на лимит в 100 тысяч за границей, их карты блокируют даже тогда, когда совершил покупку на 20 тысяч гривен.

Об этом пишет «Минфин»

Напомним, что Нацбанк установил границу на сумму, которую могут потратить украинцы за рубежом. Это 100 тысяч гривен в одном банке при расчете и снятии наличных денег.

По данным Минфина, клиенты украинских банков сталкиваются с проблемами с расчетом за рубежом. К примеру, человек не мог расплатиться за проживание в отеле на сумму 20 тысяч гривен. Операцию отменяло по технической причине. Совершив с 5 попытки оплату, транзакция удалась.

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Однако на следующий день рассчитаться картой было невозможно, ведь лицо якобы достигло лимита.

Как оказалось, банк суммировал по карте как успешные транзакции, так и отказы. В общем получилось так, что человек достиг 100 тысяч лимита, но фактически потратил всего 20 тысяч гривен.

Но даже после выяснения проблемы банк отказался восстановить остаток в 80 тысяч гривен клиенту. Причиной стало то, что НБУ могл оштрафовать банк из-за несоблюдения требований.

«Возможно, за границей возникли проблемы со связью или с платежным терминалом в отеле. Дело в том, что блокировки карточных операций могут „висеть“, пока с конкретного POS-терминала не произойдет выгрузка данных по всем транзакциям. На выгрузку нужно время, и до ее проведения ни банк, ни платежная система (VISA, MasterCard) не могут отличить отказы в операциях от фактически произведенной оплаты», — объясняет Александр Карпов, директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА.

То есть пока все данные не будут выгружены и собраны вместе, банк не может быть уверен, потратил человек лимит или нет. На выяснение могут уйти недели.

Что делать в таких ситуациях:

для начала позвоните в службу поддержки банка. Объясните проблему. Но вам следует знать, что на это может уйти несколько дней;

для того чтобы избежать схожих ситуаций с лимитом, старайтесь делать паузу между транзакциями, а не сразу производить оплату за оплатой;

перед большой покупкой зайдите в приложение банка и проверьте свой лимит. При необходимости увеличьте его, если вам разрешено управлять лимитами;

всегда имейте дополнительную карту при себе, ведь каждый банк считает только свои 100 тысяч лимита для каждого клиента.

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Телеканал 24 По материалам:

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