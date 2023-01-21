Рынок платежных карт за 2022 год: количество операций уменьшилось, денежные обороты увеличились — Finance.ua

Рынок платежных карт за 2022 год: количество операций уменьшилось, денежные обороты увеличились Сегодня 16:00 — Финтех и Карты

Общее количество транзакций по картам в 2022 году по сравнению с 2021 уменьшилось на 10,8%, а денежные объемы увеличились на 10,4% (здесь и далее данные по картам 15 банков-клиентов UPC в Украине приводятся в сравнении с показателями за 2022 и 2021 годы).

Об этом сообщили upc.ua.

Оплаты в POS-терминалах

Общее количество покупок картой уменьшилось на 10,0% и составляло в среднем 8 транзакций на одну активную карту. Хотя потратили держатели карт на 22,8% больше. Средняя сумма чека за год увеличилась на 36% до 507 грн.

Снятие наличных

Количество операций снятия наличных в банкомате уменьшилось на 34,5%. Объемы АТМ-транзакций за год почти не изменились. Украинцы реже снимали наличные в банкоматах — два раза в месяц, но суммы снятия значительно увеличились, прибавив 44% к 3027 грн на транзакцию.

Расчеты в Интернете

Количество оплат в интернете уменьшилось на 5,0%, а их объемы увеличились на 15,5%. Средняя сумма чека составляла 1 473 грн, что на 21,6% больше, чем в прошлом году.

За что платили в Интернете

Больше всего держатели карт потратили на оплату коммунальных услуг, пополняли мобильные телефоны, оплачивали услуги почтово-упаковочных агентств, покупали продукты. Значительно меньше по сравнению с 2021 годом тратили на услуги курьеров, такси, заказ готовой еды, магазины косметики, авиа и ж/д билеты.

Переводы с карты на карту

Сервис переводов с карты на карту продемонстрировал наибольший рост в прошлом году. За 2022 год количество таких переводов увеличилось на 27,6%, а денежные объемы прибавили 56,7%. Заметим, что средняя сумма сделки была равна 2 356 грн. Значительный рост переводов может быть результатом активной поддержки благотворительных фондов, армии во время 2022 года.

За 2022 год отмечается незначительное уменьшение активности держателей карт, а объемы операций демонстрируют увеличение. Сейчас держатели карт больше тратят на товары и услуги, чем год назад, и меньше снимают наличные деньги в АТМ.

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